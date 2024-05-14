Рим. Коллинс третий раз в этом году вышла в 1/4 финала на турнире WTA 1000

На соревнованиях в Италии завершились матчи четвёртого круга

Рим, Италия • 7-18 мая • грунт • $5,509,771

Действующая чемпионка: Елена Рыбакина (Казахстан)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Виктория Азаренко (-, 24) — Мария Саккари (Греция, 5) 6:4, 6:1

Даниэль Коллинс (США, 13) — Ирина-Камелия Бегу (Румыния, SR) 6:0, 6:3

Елена Остапенко (Латвия, 9) — Ребекка Шрамкова (Словакия, Q) 4:6, 6:4, 7:6(3)

Арина Соболенко (-, 2) — Элина Свитолина (Украина, 16) 4:6, 6:1, 7:6(7)

Елена Остапенко остановила победную серию Ребекки Шрамковой в Риме, которая выиграла здесь пять матчей. Латвийка проведёт четвёртый четвертьфинал в столице Италии и попробует второй раз выйти в полуфинал. Следующей соперницей Остапенко будет Арина Соболенко, которой она проиграла в двух предыдущих матчах.

Даниэль Коллинс впервые за четыре выступление в Риме вышла в четвертьфинал. В этом году америнка третий раз сыграет на этой стадии турнира WTA 1000: в феврале она остановилась в четвертьфинале в Дохе, а в марте выиграла титул в Майами. Дальше Коллинс встретится с Викторией Азаренко, которой проиграла один раз в их двух противостояниях.

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