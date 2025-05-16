Карлос Алькарас – о выходе в финал “Мастерса” в Риме: “Я старался совершенствоваться после каждого дня, матча и тренировки”

Третья ракетка мира Карлос Алькарас прокомментировал свою победу над Лоренцо Музетти в полуфинале “Мастерса” в Риме



“Для Музетти это был уже третий полуфинал на Мастерсе подряд, но, очевидно, иногда бывает сложно, когда ты играешь дома. Ты хочешь выиграть. Эти мысли постоянно у тебя в голове: “Я хочу выиграть. Я хочу дойти до финала здесь, дома. Я хочу, чтобы они гордились мной”. Иногда эти мысли играют против тебя. В начале матча он совершил много ошибок, думаю, что он очень волновался. Я это видел. Я старался максимально использовать эти ошибки. Я старался быть устойчивым, играть разумно в те моменты. Вот почему я выиграл первый сет. Тогда ситуация для меня стала, скажем так, немного легче. Я думал, что ему, наверное, будет тяжело сделать камбэк. Не скажу, что это было из-за его опыта, но когда выступаешь дома, иногда это играет против тебя.

Относительно своего уровня я скажу, что всегда можно играть лучше. Очевидно, что я старался совершенствоваться после каждого дня, матча и тренировки. Я готов к этому финалу. Я очень рад сыграть свой первый финал здесь, в Риме. Я очень уверен в себе. Я знаю, что чувствую себя прекрасно, я играю в великолепный теннис. Но всегда можно играть лучше. Надеюсь, я подойду к финальному матчу правильно и покажу еще лучший теннис. Именно сейчас я очень доволен тем уровнем, на котором я играю, и с начала турнира я добился прогресса.

Буду ли я следить за полуфиналом Синнера и Пола? Я собираюсь идти на ужин, но мой телефон будет со мной и так я буду смотреть матч (улыбается). Я должен знать, против кого буду играть, и должен посмотреть, как они будут играть. И, конечно, я просто большой поклонник тенниса. Полуфинал в Риме, Янник против Томми – это отличный матч, который я с удовольствием посмотрю. Если это будет Синнер, то будет здорово, я не буду врать. Но ему предстоит очень тяжелое испытание – бороться против Томми Пола, который играет в отличный теннис.

Кто знает, будет ли это Янник? Он играет отлично. Я смотрел его матчи и его уровень сейчас очень высок. Каждый раз, когда я играю против него, это всегда битва, это всегда очень, очень тяжело. Я наслаждаюсь этими моментами. Но играть с ним в финале здесь будет еще сложнее, ведь он будет играть дома, зрители будут его поддерживать. Так что это будет действительно сложный вызов. Но посмотрим. Я собираюсь следить за матчем. Кто выиграет сегодня, тот заслуживает место в финале”.

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