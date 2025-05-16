Леклер: Скорость в квалификации – наше слабое место

В первый день работы на трассе в Имоле команда Ferrari полностью выполнила программу тренировок, в ходе двух сегодняшних сессий Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон готовились и к субботней квалификации, и к воскресной гонке.

Шарль Леклер (6-й): «В первой сессии без сложностей не обошлось, причём они носили разный характер. Вторая прошла уже лучше, но в целом машина по-прежнему работает недостаточно эффективно.

Похоже, что темп на неплохом уровне, но на этой трассе довольно трудно обгонять, а скорость в квалификации – наше слабое место. Именно на этот аспект мы должны нацелить приоритетное внимание в ходе подготовки к завтрашней гонке».

Льюис Хэмилтон (11-й): «После первой сессии у меня остались позитивные впечатления – баланс был неплохой, и перед второй тренировкой не нужно было вносить особых изменений в настройки.

Однако во второй сессии сложностей прибавилось, добиться стабильности было трудно. Вечером надо будет проанализировать всю собранную информацию, тем более что сегодняшнюю программу мы выполнили полностью, в том числе проехали длинные серии кругов».

Источник