ЧМ по хоккею. Битва за выживание в элите, победы Австрии и Дании

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Групповой этап чемпионата мира по хоккею продолжился двумя матчами. Сборная Австрии обыграла команду Франции 5:2 и, по сути, гарантировала себе выживание в элите. У Австрии 5 очков, а вот Франция имеет лишь пункт и опережает только Словению (0 баллов).

В другой группе битва за выживание прошла между Венгрией и Данией. Разгромную победу со счетом 8:2 одержала сборная Дании, набравшая шесть очков, а у венгров осталось 3 балла.

Аутсайдером группы является Норвегия с 1 очком.

Чемпионат мира по хоккею

Группа A

Австрия – Франция 5:2

Шайбы: 00:39 Каспер (Цвайгер) – 1:0, 07:58 Рорер (Леблер) – 2:0, 15:30 Шнетцер, 50:09 Перре (Беллмар, Тексье) – 3:1, 57:36 Каспер – 4:1, 58:36 Беллмар (Перре, Тексье) – 4:2? 59:02 Шнайдер – 5:2

Вратари: Киккерт – Келлер

Группа B

Венгрия – Дания 2:8

Шайбы: 00:33 Винче – 1:0, 06:23 Михалик (Гари, Нилссон) – 2:0, 13:22 Агард (Ольсен, Лауридсен) – 2:1, 27:37 Лауридсен – 2:2, 34:23 Йенсен (Бау) – 2:3, 34:49 Расселл (Ольсен, Лассен) – 2:4, 43:51 Агард (Молгард) – 2:5, 48:45 Бау (Трує) – 2:6, 49:13 Агард (Молгард) – 2:7, 52:53 Лауридсен (Молгард, Йенсен) – 8:2

Вратари: Балаж – Дам

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