Каллум Айлотт выступит за Arrow McLaren в Indy 500

Сегодня в Индианаполисе на классическом овальном автодроме, который также по традиции иногда называют «старой кирпичницей», начинаются тренировки, предшествующие гонке Indy 500.

Тренировки будут проходить в течение четырёх дней, и последний из них называется «Быстрой пятницей», потому что команды IndyCar приступят к поискам квалификационных настроек, в том числе переключат силовые установки машин в режим максимальной мощности. А в субботу пройдёт первый день квалификации, которая затем продолжится в воскресенье, а сама гонка запланирована на 26 мая.

Всего на старт в Indy 500 выходят 33 машины, и команда Arrow McLaren заявила четырёх участников, последним из которых был назван 25-летний британец Каллум Айлотт. Ему предстоит пилотироовать Dallara-Chevrolet №6.

Кстати, всего несколько дней назад вместе с Уиллом Стивенсом за рулём гиперкара Porsche 963 команды Jota он выиграл «6 часов Спа», очередной этап WEC.

Недавно мы рассказывали, что в Arrow McLaren подписали контракт с Тео Пуршером, который будет выступать за американскую команду на всех оставшихся этапах сезона – за исключением Indy 500. Для этого у него пока нет опыта гонок на овальных автодромах, тогда как у Айлотта такой опыт есть – в частности, это будет уже его третья 500-мильная гонка в Индианаполисе. В прошлом году он выступал там в составе команды Juncos Hollinger Racing, стартовал с 27-й позиции, а финишировал 12-м.

«Каллум поделится с командой своим опытом, и мы считаем, что его вклад в общее дело в Indy 500 будет очень ценным, – отметил Гэвин Уорд, руководитель Arrow McLaren. – Он отлично нашёл общий язык с командой на двух первых этапах сезона, и мы предвкушаем продолжение этого сотрудничества. Я уверен, что Калум и бригада, работающая с машиной №6 будут бороться за высокие позиции и в квалификации, и в гонке – впрочем, как и остальные наши машины».

Каллум Айлотт: «Каждый гонщик мечтает выступить в Indy 500, и я бы хотел поблагодарить Зака Брауна, Гэвина Уорда и Тони Канаана за то, что смогу выйти на старт этой гонки.

Я возвращаюсь за руль знакомой машины, и с командой McLaren мы тоже знакомы. Мне здесь комфортно, и я знаю, что вместе мы можем неплохо поработать в мае, чтобы побороться за высокий результат в гонке».

Каллум Айлотт выступал за Arrow McLaren на двух первых этапах сезона во Флориде и Калифорнии, однако его основной работой в 2024 году остаются гонки на выносливость. После победы в Спа вместе со Стивенсом он находится на 2-й строчке личного зачёта WEC.

Источник