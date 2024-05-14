Реал Мадрид — Алавес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Реал Мадрид — Алавес: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 14.05.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
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Новый чемпион Испании "Реал" уже отметил свой титул на улицах Мадрида, но бросать играть ему пока нельзя. Впереди еще финал Лиги чемпионов.
Карло Анчелотти уже объявил, что распределит игровое время между основой и запасом, чтобы все получали практику. "Алавес"? Он был бы опасен на "Мендисорросе", но на "Бернабеу", кажется, у басков совсем мало шансов.
Примера. 36-й тур
14 мая. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал Мадрид" 22:30 "Алавес"
Арбитр: Матео Бускетс Феррер
Трансляция: MEGOGO Футбол 2
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