Лоусон: Моя цель в Формуле 1 – выиграть титул

В Red Bull Racing неоднократно говорили, что плохие результаты Серхио Переса не позволили выиграть Кубок конструкторов в 2024 году. В следующем сезоне мексиканского гонщика заменит Лиам Лоусон, который намерен внести свой вклад и помочь команде вернуть первое место.

Лиам Лоусон: «Моя базовая цель – внести свой вклад в победу команды. Моя работа гонщика Red Bull Racing заключается в том, чтобы побороться за Кубок конструкторов, поскольку это главная цель команды. Поэтому очевидно, что я буду к этому стремиться. В любом случае, достижение наилучших результатов позволит добиться этой цели, поэтому я сосредоточен на том, чтобы выступить как можно лучше.

Моя конечная цель в Формуле 1 – выиграть чемпионский титул. Ожидаю ли я, что смогу это сделать в свой первый год? Нет, но я буду к этому стремиться и постараюсь как можно лучше сделать свою работу, чтобы поддержать команду.

На данном этапе я не знаю, как всё сложится, но в интересах команды, чтобы я показывал максимально близкие результаты к результатам Макса Ферстаппена».

Источник