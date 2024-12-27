Назван супертяж, который оформил лучший камбэк года

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Дюбуа

Авторитетный портал BoxingScene, подводя итоги года, назвал боксера, который в 2024 году сумел вернуться на топ-позиции после поражения.

Таким боксером стал британский супертяж Даниэль Дюбуа, который в этом году победил нокаутами Филипа Хрговича и Энтони Джошуа. Второй триумф принес боксеру титул IBF.

2023 год Дюбуа завершил неудачно, уступив Александру Усику.

Однако победа над Джошуа вернула Даниэля в число топовых боксеров дивизиона. Теперь Дюбуа рассчитывает на еще один поединок с Усиком, но уже в феврале ему придется защищать свой титул в бою с Джозефом Паркером.

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sport.ua