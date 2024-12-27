Манчестер Юнайтед хочет продать Рашфорда в клуб Серии А

Но Тьяго Мотта имеет другие приоритеты
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"Манчестер Юнайтед" ищет варианты для продажи своего левого вингера Маркуса Рашфорда уже в январское трансферное окно.
По информации Tuttosport, "красные дьяволы" предложили услуги англичанина "Ювентусу". Однако, главный тренер туринского клуба Тьяго Мотта имеет другие приоритеты. Португальский специалист хотел бы видеть в своей команде другого игрока "МЮ" – Джошуа Зиркзе.
Добавим, что Маркус в текущем сезоне забил 4 гола и отдал 1 ассист в 15 матчах за "Манчестер Юнайтед".
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