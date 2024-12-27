Манчестер Юнайтед хочет продать Рашфорда в клуб Серии А

Но Тьяго Мотта имеет другие приоритеты

Getty Images/Global Images Ukraine

"Манчестер Юнайтед" ищет варианты для продажи своего левого вингера Маркуса Рашфорда уже в январское трансферное окно.

По информации Tuttosport, "красные дьяволы" предложили услуги англичанина "Ювентусу". Однако, главный тренер туринского клуба Тьяго Мотта имеет другие приоритеты. Португальский специалист хотел бы видеть в своей команде другого игрока "МЮ" – Джошуа Зиркзе.

Добавим, что Маркус в текущем сезоне забил 4 гола и отдал 1 ассист в 15 матчах за "Манчестер Юнайтед".

Читайте такжеВошел в элитный клуб. Салах достиг юбилейного показателя по числу результативных действий за Ливерпуль в АПЛ

www.ua-football.com