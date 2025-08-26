Что изменится в Формуле-1 в 2026 году: новый регламент

Каждое изменение регламента Формулы-1 вызывает огромный интерес среди фанатов автоспорта, ведь это всегда приводит к значительным изменениям в динамике гонок и расстановке сил в пелотоне. Новый регламент, который вступит в силу в 2026 году, обещает быть не менее захватывающим. Euro.com.ua разберется, что именно изменится в болидах, моторах и аэро-особенностях.

Изменения в размерах болидов

Одним из наиболее ожидаемых изменений станет уменьшение размеров болидов. Современные машины, которые используются в Формуле-1, нередко сталкиваются с проблемами при обгонах, особенно на узких городских трассах, таких как Монако или Сингапур. Поэтому в 2026 году длина болидов будет уменьшена с 3,6 м до 3,4 м, а ширина — с 2 м до 1,9 м. Это сделает машины более компактными и маневренными, что, в свою очередь, облегчит процесс обгонов на сложных трассах.

Сокращение размеров принесет существенные преимущества. Оно поможет сделать гонки более захватывающими и улучшит возможности для маневров. Гонщикам будет легче проходить повороты, а борьба за позиции станет более динамичной.

Аэродинамические изменения: активные антикрылья

Одним из самых инновационных решений в новом регламенте станет активная аэродинамика, которая позволит гонщикам настраивать переднее и заднее антикрыло в зависимости от ситуации на трассе. Это даст им дополнительные возможности для маневров, особенно в моменты обгонов.

В результате изменений переднее антикрыло станет более узким и получит двоелементный флап, который можно будет регулировать для оптимизации поведения болида. Заднее антикрыло станет более компактным и простым, что уменьшит аэродинамическое сопротивление и улучшит потоки воздуха. Эти изменения помогут повысить стабильность болида и улучшить его способность преодолевать повороты и прямые участки трассы.

Гибридные моторы нового поколения

Гибридные моторы, являющиеся важной частью технологического прогресса в Формуле-1, также претерпят изменения. В 2026 году сохранятся 1,6-литровые турбо-V6 двигатели, но они будут дополнены улучшенным электрическим компонентом. Новая система будет на 350 кВт мощнее и обеспечит гонщикам дополнительные возможности для использования энергии на выходах из поворотов.

Эти изменения обеспечат большую эффективность и позволяют гонщикам использовать дополнительную энергию для более быстрых ускорений. Таким образом, новые гибридные двигатели улучшат динамику гонок и откроют новые возможности для команд в плане тактики и стратегии.

Новый инструмент для обгонов: Manual Override

Система DRS, как мы ее знаем, будет заменена на новую технологию, называемую Manual Override. Эта система позволит гонщикам управлять подачей энергии и использовать дополнительную мощность для атак на прямых участках трассы. В отличие от DRS, новая система будет работать на всей трассе, и гонщики смогут использовать ее, чтобы эффективно проводить обгоны в любой момент гонки.

Система Manual Override будет давать гонщикам возможность наращивать скорость, не только при достижении определенной зоны трассы, но и в любых ситуациях, когда это будет необходимо для обгона.

Экологические изменения: переход на устойчивое топливо

С 2026 года болиды Формулы-1 будут работать на 100% устойчивом топливе. Это “drop-in” топливо будет использоваться не только в болидах Формулы-1, но и в обычных двигателях внутреннего сгорания. Этот шаг является частью усилий по снижению углеродного следа и улучшению экологической устойчивости автоспорта.

Переход на более экологичное топливо поможет снизить выбросы углекислого газа и повысить устойчивость к экологиялық проблемам. Ожидается, что это также откроет новые горизонты для технологий и улучшит экологические показатели гонок.

Новый вызов

Новый регламент Формулы-1, вступающий в силу в 2026 году, обещает быть настоящим вызовом для всех команд и гонщиков. С изменениями в аэродинамике, новых гибридных моторах и более экологичными технологиями, мы можем ожидать не только изменений в скорости и стратегии, но и нового витка в эволюции этой захватывающей дисциплины. Гонщики и команды уже готовятся к этим изменениям, и будет интересно наблюдать, кто из них сможет адаптироваться и стать лидером в новой эре автоспорта.

