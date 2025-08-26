Коуч сборной Германии по баскетболу Мумбру госпитализирован перед началом Евробаскета-2025

В стартовом матче против Черногории немецкую команду возглавит ассистент Алан Ибрахимагич

Главный тренер сборной Германии по баскетболу Алекс Мумбру попал в больницу перед началом Евробаскета-2025.

Коуча госпитализировали в понедельник в качестве меры предосторожности после острой инфекции. Алекс проходит лечение. Пока врачи не называют сроков, когда Мумбру сможет вернуться к команде.

Алекс точно пропустит старт Евробаскета-2025 и первый матч сборной Германии с Черногорией 27 августа. Командой в этом поединке будет руководить его ассистент Алан Ибрахимагич.

Сборная Германии — бронзовый призер Евробаскета-2022. Немецкая команда сыграет в группе В, где ее соперниками станут Черногория, Великобритания, Финляндия, Литва и Швеция.

