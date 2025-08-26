Милан пытается перехватить главную трансферную цель Боруссии Д

"Милан" пытается перехватить главную трансферную цель дортмундской "Боруссии".

Согласно эксклюзивной информации от журналиста Руди Галетти, руководство "россонери" еще не достигло договоренности со "Спортингом" насчет трансфера Конрада Хардера, поэтому они решили переключиться на Фабиу Силву из "Вулверхэмптона", за которым долгое время пристально следил немецкий клуб.

Сейчас представители "россонери" упорно работают над подписанием 23-летнего португальского нападающего.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В прошлом сезоне Фабиу Силва выступал на правах аренды за "Лас-Пальмас", забив 10 голов и отдав 3 ассиста в 24 матчах Ла Лиги. На популярном сайте Transfermarkt его стоимость оценивается в 20 миллионов евро.

www.ua-football.com