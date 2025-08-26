Титулованный чешский защитник отправился из НХЛ в Швейцарию

НХЛ. Ян Рутта с Кубком Стэнли

Двукратный обладатель Кубка Стэнли и чемпион мира в составе сборной Чехии защитник Ян Рутта после восьми сезонов в НХЛ решил уехать в Европу. На днях 35-летний игрок подписал двухлетний контракт с женевским «Серветтом», который в прошлом сезоне не пробился в плей-офф чемпионата Швейцарии.

Прошлый сезон выдался непростым для опытного защитника Яна Рутты. Он получил несколько травм нижней части тела, и, выступая за «Сан-Хосе», часто попадал в третью пару. В 54 матчах регулярного чемпионата сезона 2024/25 чех забил три гола, набрал девять очков, сделал 55 бросков по воротам, 81 блок-шот и 40 силовых приемов.

Отметим, что Рутта дебютировал в НХЛ довольно поздно (2017 год), свой первый сезон он провел в возрасте 27 лет в «Чикаго». С тех пор он отыграл 417 матчей регулярного чемпионата за «Блэкхокс», «Питтсбург», «Тампу-Бэй» и «Сан-Хосе», забил 23 гола, отдал 75 передач и сделал 479 блок-шотов. В 2020 и 2021 годах Рутта завоевал два перстня Кубка Стэнли вместе с «Тампа-Бэй».

