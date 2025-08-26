Карлос Алькарас – о шокирующей смене своего имиджа: “Мой брат не разобрался, как работает машинка”

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас удивил резкой смена имиджа – неожиданно постригся налысо перед своим первым матчем на US Open. После победы в поединке против Райли Опелки испанец рассказал о причинах своей новой “прически”.



“Эта стрижка – это совсем другая прическа, чем предыдущая. Мне просто показалось, что мои волосы стали слишком длинными, поэтому я очень хотел подстричь их перед началом турнира. Вдруг я остался наедине с братом… Но он не разобрался, как работает машинка и поэтому подстриг меня так, как подстриг. Единственным вариантом исправить эту ситуацию – было сбрить все. Поэтому именно это я и сделал. Так и появилась эта новая стрижка.

Честно говоря, это тоже не так плохо, пожалуй. Правда в том, что мне совсем безразличны мои волосы, я из тех людей, которые думают, что они отрастут через несколько дней, поэтому скоро все будет хорошо. Просто так случилось, вот и все. Когда я показываю людям, как выгляжу, они не видят ничего странного. Есть те, кому эта стрижка нравится, а есть и те, кому нет. Честно говоря, мне очень нравится реакция людей, это правда (смеется).

Сейчас я больше ничего не могу сделать, просто смеяться над всем, что говорят о моей новой стрижке. Было очень смешно сегодня вечером, когда я увидел себя на экране, как выхожу на корт. Было очень странно видеть себя таким бледным и без волос. Надеюсь, это помогло мне быть немного быстрее (смеется)”.



