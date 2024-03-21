Паула Бадоса: «Буду честной — когда я увидела, что в первом круге буду играть против Симоны Халеп, мне это очень не понравилось»

Испанская теннисистка Паула Бадоса пообщалась со СМИ после победы над Симоной Халеп в первом круге турнира в Майами.

— Паула, какие у вас первые мысли о сегодняшнем матче?

— Да, как я сказала на корте, это было очень тяжело психологически, потому что я очень уважаю Симону. Последние два матча против Симоны были очень тяжелыми именно в ментальном плане.

Сегодня даже несмотря на то, что она уже давно не играет, для меня все осталось по-прежнему, потому что она все еще Симона Халеп. Очень рада, что выиграла и смогла бороться до конца, и психологически я справилась с этим.

— Вы вспомнили последние пару матчей с Симоной, тяжёлые поражения для вас. После того, как вы проиграли первый сет, что стало ключом к тому, что вы смогли переломить ситуацию не только психологически, но и тактически?

— У меня был план на матч, но я думаю, что она одна из тех соперниц, которых я никогда не хочу видеть, не хочу играть против неё, потому что ей нравится играть против меня и она знает, что делать. Вот почему я сказала, что это было очень, очень эмоционально.

Когда я проиграла первый сет, я подумала, что не хочу проходить через это снова. Я просто старалась оставаться агрессивной, верить, что я могу это сделать. Я постоянно повторяла это про себя. И это сработало.

— Учитывая время, которое Симона отсутствовала, а также то, что вы то поднимались, то опускались из-за травм, когда была проведена жеребьевка и вы увидели, с кем вам предстоит играть, что первым пришло вам в голову?

— Я буду честной — это мне совсем не понравилось. Даже если Симона 10 лет не будет участвовать в соревнованиях, она все равно останется Симоной. Она большой игрок. Она выиграла так много титулов. Я очень ее уважаю.

Сегодня я была впечатлена. Я думаю, что очень скоро она вернется на вершину. В таких игроках никогда нельзя сомневаться, потому что они были великими чемпионами.

— Следующая игра против Соболенко, вы очень хорошо знаете друг друга и тут эта крайне ужасная ситуация, с которой придется иметь дело. Что вы думаете об этой игре?

— Я не знаю, что сказать. Она одна из моих лучших подруг. Конечно, я понимаю, через что она проходит. Честно говоря, для меня это тоже было нелегко.

Я действительно не знаю, что сказать, честно говоря. Она сильная женщина. Думаю, что она откуда-то возьмет силы. Я надеюсь, что это будет битва, хороший поединок, и посмотрим.

— Насколько серьёзным испытанием для вас являются такие матчи как сегодняшний и следующий, можете ли вы сосредоточиться на себе, ведь многое происходит по ту сторону сетки? Что для вас самое сложное?

— Это непросто. Сегодня я вышла на корт, имея небольшое количество матчей за плечами, поэтому моя уверенность была не очень высока. Мы играем с Симоной, которая возвращается, так что на этот матч возлагается много ожиданий и нелегко сосредоточиться на себе..

Следующий матч будет таким же. Это непростой вызов. Это ментальный вызов. Я сказала себе, что если я пройду через такие вещи, это придаст мне больше уверенности и, надеюсь, чего-то хорошего в будущем. Это то, что я пытаюсь сказать себе.

— Некоторое время назад Каролина также комментировала ситуацию с Ариной. Она сказала, что виделась с ней ранее сегодня и дала понять, что она рядом. У вас была возможность посидеть с ней и поговорить?

— Вчера я говорила с ней много времени. И сегодня утром тоже. Поэтому я знаю, через что она проходит. Я знаю всю ситуацию, что происходит. Меня это тоже немного шокирует, потому что, в конце концов, она моя лучшая подруга, и я не хочу, чтобы она страдала. Это очень сложная ситуация.

В то же время, играть против нее также некомфортно. Да, но я не хочу об этом говорить, потому что я ей сказала, что не буду обсуждать эту тему. Она моя лучшая подруга, и я это ей пообещала.

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