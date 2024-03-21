Чемпион ставит на Украину

Вся редакция Champion.com.ua прогнозирует победу команды Сергея Реброва.

< Редакция Чемпиона сделала свои предсказания на матч сборной Украины против Боснии и Герцеговины в полуфинале плей-офф квалификации Евро-2024. Прогнозы получились оптимистичными.

Самым популярным стал счет 2:1 в пользу «сине-желтых». Были ли журналисты правы — увидим вскоре.

Андрей Твердохлеб, 0:2

Сборная Украины, несмотря на трудности с составом, сильнее соперника — как по фамилиям, так и по игре. Поэтому подопечные Реброва должны проходить в Боснию и Герцеговину с запасом прочности. Единственный шанс для боснийцев мне видится в том, что противостояние состоит из одного матча, еще и на поле соперника: пропусти мы первыми, пострадает не только мой смелый прогноз, но и ход самого матча. Надеюсь, забьем первыми и не отпустим нити игры из своих рук (ног).Несмотря на потери (Степаненко, Ярмоленко и, вероятно, Цыганков), подопечные Реброва остаются сильнейшей командой этой пары. Конечно, для того, чтобы перечислить всех людей в Украине, которые видели хотя бы 3 матча сборной Боснии в групповом раунде отбора, пожалуй, понадобится немногим больше, чем пальцы обеих ног и рук того, кто будет вести такой подсчет. Я, к сожалению, в это число тоже не попаду, поэтому, размышляя об аргументах соперника, приходится прибегать к метафизике: балканские трибуны, украинское проклятие плей-офф, Эдин Джеко в конце концов… Впрочем, эта самая диванная аналитика нам говорит также о том , что первые поединки в двухматчевых «спайках» сборной Украины даются лучше, чем вторые. К тому же, боснийцев в Зенице не так давно уже побеждали, тогда тоже был матч из разряда «все или ничего».

Максим Саливон, 1:2

Нас ожидает гораздо более сложный матч, чем кажется многим. Фактор места проведения встречи, балканское упрямство и умение провоцировать, отсутствие Ярмоленко и Степаненко — главные союзники владельцев. Однако за «сине-желтых» говорит более высокое, чем у оппонента, исполнительское мастерство. А потому на минимальную победу наигрываем — 2:1 в пользу Украины.

Виктор Слюсаренко, 1:2

Матч будет очень напряженным, ведь победителя ждет выход в финал плей-офф. Нервы будут на грани. Состав у украинцев будет несколько разбалансирован — некоторые игроки имеют полную игровую практику в европейских клубах, и у некоторых из них накопилась усталость. А игроки клубов УПЛ прошли сборы, однако имеют незначительную игровую практику официальных матчей. Поэтому достижение положительного результата во многом зависит от тренерского штаба сборной Украины, который должен правильно выбрать состав команды.

Станислав Лысак, 1:2

Очевидно, что фаворитом противостояния являются подопечные Сергея Реброва, однако настораживает форма ведущих украинских футболистов, особенно в атакующей зоне. Артём Довбик имеет длительную безголевую серию, Виктор Цыганков только восстановился от повреждения, а Михаил Мудрик не так регулярно получает игровую практику в Челси. Подбор игроков в сборной Украины обычно лучше и победы «на классе» я и ожидаю. Александр Булава, 1:2

Сборную Украины ожидает тяжелый матч на выезде, болельщики будут поддерживать Боснию. Не стоит ждать от игроков обеих команд открытой игры. Однако украинцам, несмотря на кадровые потери, должно хватить мастерства, чтобы пройти дальше.

Николай Дендак, 0:2

Думаю, отсутствие Степаненко не станет глобальной проблемой в защите — Забарный и Матвиенко вряд ли дадут боснийцам много возможностей забить, и учитывая форму наших вратарей, я все же думаю, что мы не пропустим вообще. обеспечить результат. Если бы национальная команда была в оптимальном составе, то я бы ожидал разгрома, а так — сухая победа с небольшим количеством голов.

Олег Сагайдак, 2:3

Босняков будут гнать вперед родные темпераментные балканские трибуны, поэтому матч не будет «легкой прогулкой». Но патриотически-оптимистически настроен по итоговому результату. Считаю, что победит Украина — 3:2, потому что имеет более талантливый состав и тренерский штаб. Также у украинцев была возможность лучше подготовиться к плей-офф Евро-2024.

Соломия Романчук, 1:2

Считаю, что для сборной Украины эта игра не будет легкой, ведь все понимают, что стоит на кону. На мой взгляд, подопечные Сергея Реброва все же одержат победу со счетом 2:1, потому что для триумфа у нас есть все — опыт, индивидуальные качества и характер. Если это правильно соединить, то будет положительным результатом. Самое главное — не недооценить соперника и не считать дело сделанным еще до стартового свистка.

Игорь Чернявский, 0:2

Не стоит ждать легкой прогулки, учитывая непростую судьбу нашей сборной в плей-офф, а также отсутствие нескольких ключевых футболистов. Но все же верю в то, что класс побьет порядок, а не наоборот. Думаю, этот матч чем-то напомнит противостояние, которое произошло в ноябре 2021 года. не без нервов, но дожмемся во второй половине. Вполне возможно, что их счет будет такой же – 2:0.

Владислав Уткин, 0:1

Считаю, что матч будет очень закрытым, команды не будут рисковать в столь важном поединке . Фактор чужих трибун и отсутствие игровой формы лидеров атаки не позволят Украине создать много моментов у ворот соперника. Прогнозирую тяжелый матч, в котором подопечные Реброва благодаря индивидуальным качествам все-таки смогут пройти Боснию.

Максим Розенко, 1:3

Статистика выступлений сборной Украины в подобных стадиях откровенно не впечатляет. Но класс исполнительного мастерства команды Сергея Реброва должен принести желто-голубой жене такую ​​нужную победу. Евро-2024

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