Ландо Норрис: Ferrari заметно быстрее нас

Ландо Норрис признаёт, что McLaren пока не удалось выйти на нужный уровень результатов, но команда уже начинает постепенно решать проблемы, которые ей мешают в начале сезона.

Ландо Норрис: «Полагаю, с причинами некоторых сложностей мы уже разобрались, На предыдущем этапе, в Саудовской Аравии, мы с Оскаром Пиастри выбрали разные направления в работе с настройками, собрали немало информации о работе машины, о том, что нам мешает, о том, что в машине работает хорошо, а что – плохо.

Полагаю, это было очень полезно, и тот опыт пригодится нам в дни австралийского уик-энда. Впрочем, нет ничего такого, что полностью изменит картину, и намного быстрее мы не поедем, но мы всё-таки находимся в неплохом положении, и командам, которые впереди нас, уступаем не так уж много.

Результаты уже очень плотные, и, вероятно, так будет весь сезон. Любые мелочи могут на них сказываться, но у нас множество дел, требующих серьёзного внимания.

Хотя думаю, что опередить Ferrari нам пока не под силу, всё-таки они заметно быстрее нас. По гоночному темпу мы уступаем им немного больше, чем в скорости в квалификации. Полагаю, что на такой трассе, как Альберт-парк, гонщики Ferrari смогут довольно близко подобраться к Red Bull, хотя результаты вновь будут очень плотные, поскольку здесь довольно короткий круг.

Но предвижу, что всех ждёт и захватывающая квалификация, и очень интересная гонка».

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