Тото Вольфф: Постараемся побороться за подиум

Руководитель Mercedes Тото Вольфф подвёл итоги Гран При Бахрейна и рассказал о задачах, которые стоят перед командой на Гран При Саудовской Аравии.

Тото Вольфф: «Гонка в Бахрейне получилась богатой на события. На машине Джорджа Расселла возникли некоторые поломки, но он всё равно финишировал вторым и принёс команде третий подиум в сезоне. Он блестяще пилотировал в условиях серьёзного прессинга, чему способствовала спокойная работа команды по устранению поломок. Нам ещё предстоит понять, какие причины привели к неполадкам, чтобы избежать их повторения в будущем.

Что касается Кими Антонелли, то в Бахрейне он усвоил важный урок. На протяжении всего уик-энда он демонстрировал, что у него есть скорость, чтобы бороться в первой пятёрке. Однако на первом круге он оказался не на своей позиции, а затем откатывался назад на первых двух отрезках, когда возникли проблемы с шинами. Мы перевели его на другую стратегию, но ему не повезло со временем выезда на трассу автомобиля безопасности, и наш выбор не оставил ему шансов побороться за очки.

Учитывая скорость Кими, легко забыть, что он находится на очень ранней стадии своей карьеры. Гонка в Бахрейне стала важной вехой в его дальнейшем развитии.

Сейчас мы отправляемся в Саудовскую Аравию, где пройдёт финальная гонка строенного этапа. Хотя команда воодушевлена нашим выступлением в Бахрейне, в Джидде предстоит решать совсем другие задачи. Мы переезжаем с трассы, на которой нагрузка выпадает на задние шины, на трассу с несколькими среднескоростными участками, на которых большая нагрузка выпадает на передние шины.

Было бы глупо пытаться предсказать расстановку сил, но мы вновь будем стремиться побороться за подиум».

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