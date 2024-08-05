Хилл вспоминает события, произошедшие в Спа 30 лет назад

Гран При Бельгии закончился дисквалификацией Джорджа Расселла, после чего победу унаследовал Льюис Хэмилтон, его напарник по команде Mercedes. Деймону Хиллу эта история напомнила события августа 1994-го, ведь тогда, почти 30 лет назад, Михаэль Шумахер, победитель гонки в Спа, тоже был дисквалифицирован, и на первую строчку протокола поднялся британский гонщик, тогда выступавший за Williams.

«У меня тоже был подобный опыт, ведь я тогда думал, что финишировал вторым, – вспоминал чемпион мира 1996 года, принимая участие в подкасте F1 Nation. – В сильном унынии я поехал в сторону аэропорта Брюсселя, добрался до бизнес-зала авиакомпании British Airways, и тут ко мне, широко улыбаясь, подошла Энн Брэдшоу, тогда работавшая в пресс-службе Williams.

“Мои поздравления!” – сказала она. Я переспросил, с чем она меня поздравила, и из-за чего она так улыбается?

“Ты выиграл гонку!” – ответила Энн и рассказала, что уже после финиша выяснилось, что контрольная планка под днищем Benetton Михаэля была слишком тонкой из-за повышенного износа. Не знаю, что именно было причиной этого, но факт, что в FIA обнаружили, что его машина не соответствовала техническому регламенту.

Шумахера дисквалифицировали, и победу присудили мне. Кстати, сейчас о том, что дисквалифицировали Джорджа Расселла, я тоже узнал в аэропорту Брюсселя, как и тогда.

Конечно, не так хочется выигрывать гонки – хочется, чтобы всё происходило на трассе, чтобы твоя победа не вызывала сомнений, но факт остаётся фактом: машина должна соответствовать техническому регламенту. Если это не так, гонщика дисквалифицируют.

10-секундного штрафа тут недостаточно. Дело просто в самом факте несоответствия, установленном в процессе технической инспекции. Измеряются определённые параметры, и всё должно точно укладываться в пределы, обозначенные в правилах. Так что Джордж может считать себя новым членом клуба, в котором уже состоит Михаэль Шумахер. Это клуб гонщиков, которым очень не повезло, потому что их лишили победы в Гран При Бельгии…»

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