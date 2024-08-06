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Футбол

Шовковский: Дячуку делают операцию, Тымчик вернулся в общую группу

Новости из лазарета Динамо

Шовковский: Дячуку делают операцию, Тымчик вернулся в общую группу

Фото: ФК Динамо Київ

    • Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский перед первым матчем 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Рейнджерс" рассказал о состоянии травмированных игроков киевлян Максима Дячука и Александра Тымчика.

    "К сожалению, Дячук сейчас находится в больнице в Варшаве. Наверное, сейчас ему уже начать делать необходимую операцию, поэтому мы переживаем за него и желаем скорейшего восстановления.

    Тымчик уже присоединился к команде, начал тренироваться в общей группе, но, безусловно, ему нужно время, чтобы набрать лучшие кондиции", – рассказал Шовковский.

    Напомним, что матч "Динамо" – "Рейнджерс" состоится во вторник, 6 августа, и начнется в 21:00.

    www.ua-football.com

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