Обещанная премьера McLaren W1 состоялась

В McLaren обещали представить свой новейший суперкар 6 октября – и не разочаровали поклонников этой марки, а также многих своих болельщиков, которые интересуются не только Формулой 1, но и продукцией автомобилестроительного подразделения компании из Уокинга.

Сегодня McLaren Automotive явило миру своё новое детище – McLaren W1. Причём это настоящий, «правильный» суперкар без всяких компромиссов и реверансов в сторону адептов перехода на средства передвижения на электрическом ходу. Хотя электрическая, точнее, гибридная система, получившая название E-module, в структуре силовой установки, разумеется, тоже есть.

Причём отдельно подчёркивается, что в ней воплощены технологические решения, изначально разработанные для Формулы 1 и прошедшие проверку на гоночных трассах.

Суммарная мощность силовой установки MHP-8, в основе которой новый 4-литровый двигатель V8 с двумя турбинами, составляет без малого 1260 л.с., из которых на долю гибридной части приходится 342 л.с. W1 – классический заднеприводный суперкар, и в McLaren гордятся, что до 200 км/ч машина разгоняется всего за 5,8 секунды. Понятно, что максимальная скорость таких автомобилей принудительно ограничена, но она всё равно достигает впечатляющих 350 км/ч.

W1 построен вокруг прочнейшего и супержёсткого монокока из композитных материалов, какие обычно применяются в Формуле 1 и WEC, поэтому машина получилась достаточно лёгкая – она весит 1399 кг. Разных интересных решений в ней много, и одно из них – сиденья, интегрированные с монококом, что позволило сделать колёсную базу оптимально короткой. Подобные решения применяются и в самых дорогих моделях серийных суперкаров Ferrari.

Если кого-то интересует, каким образом достигается правильная посадка счастливого обладателя такой машины, то на W1 регулируется не только так называемый «вылет рулевого колеса» в комплексе с другими органами управления и дисплеем приборной панели, но и положение педального узла.

Аэродинамика машины – предмет особой гордости её создателей. Достаточно вспомнить, какие результаты показывают гонщики McLaren в последнее время в Формуле 1, чтобы согласиться, что в Уокинге работают отличные специалисты в этой области. Стоит добавить, что в W1 применяется граунд-эффект, как и в гоночных машинах нынешнего поколения.

Прижимная сила генерируется в том числе за счёт подвижных элементов аэродинамики, среди которых переднее и заднее антикрылья. Когда водитель активирует режим Race, переднее меняет свой положение, а заднее выдвигается на 300 мм за пределы габаритов корпуса машины. Причём оно работает не только как система DRS, но также выполняет функцию аэродинамического тормоза, для чего весьма заметно меняет своё положение, становясь почти вертикально.

Кстати, инженерные решения, в нём реализованные, в McLaren запатентовали отдельно. Угол атаки заднего крыла при движении машины постоянно меняется при прохождении поворотов, на разгонах и торможениях. В общем, можно представить, что по технической сложности машина если и уступает Формуле 1, то ненамного.

Более того, создатели W1 утверждают, что аэродинамика их суперкара более продвинутая и эффективная, чем у MCL38, ведь команда Формулы 1 ограничена рамками технического регламента, а инженеры McLaren Automotive могут дать волю творческой фантазии и в этом плане их ничто не сдерживает.

«Если бы в команде Ф1 могли, они бы всё это сделали, – подчеркнул Маркус Уэйт, отвечающий в McLaren Automotive за эффективность. – На сегодня в нашей машине воплощены самые лучшие решения, особенно ярко это проявляется в момент, когда вы бьёте по тормозам в конце прямой. Парням, которые разрабатывают технику Ф1, тоже хотелось бы получить такую степень свободы…

Хитрость стоявшей перед нами задачи заключалась в том, чтобы создать великолепный дорожный суперкар, а затем добиться, чтобы он правильно работал и на гоночной трассе. Именно в такой последовательности, по-другому нельзя. В процессе разработки W1 мы старались найти эту гармонию».

Возможно, кто-то поинтересуется, есть ли на этом суперкаре багажник, если машина предназначена для эксплуатации на дорогах общего пользования, и её владельцы наверняка будут совершать более дальние поездки, а не просто мчать с ветерком от своего особняка до ближайшего автодрома. Так вот, багажник на W1 предусмотрен: в него может влезть либо средних размеров сумка, либо пара гоночных шлемов.

Да, стоит назвать и цену этого шедевра: в Великобритании машина предлагается за 2 миллиона фунтов стерлингов – налоги в эту сумму уже включены. Всего будет выпущено 399 экземпляров W1, но смысла звонить в Уокинг или отправлять Заку Брауну письменный запрос нет, поскольку на все 399 уже оформлены предварительные заказы.

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