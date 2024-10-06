Ухань. Стародубцева проиграла в финальном раунде квалификации

Юлия Стародубцева не смогла выйти в основную сетку турнира WTA 1000 в Китае

Ухань, Китай • 7-13 октября • хард • $3,221,715

Действующая чемпионка: Арина Соболенко (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Квалификация. Финал

Юлия Стародубцева (Украина) – Анна Бондар (Венгрия, 15) 6:7(4), 4:6

Украинской теннисистке не удалось во второй раз в этом году обыграть Бондар. В конце июня Стародубцева была сильнее представительницы Венгрии в стартовом раунде отбора на Уимблдоне.

Отметим, что за последние две недели это был девятый матч для украинки. Перед выступлением в Ухане Стародубцева играла на турнире WTA 1000 в Пекине, где также стартовала с квалификации, и дошла до четвертьфинала.

Ранее сегодня в основную сетку соревнований в Ухане вышла Леся Цуренко.

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