БК Кривбасс одержал первую победу в сезоне, разгромив БК Запорожье

Подопечные Валерия Плеханова потерпели второе поражение

БК Кривбасс разгромил Запорожье в гостевом матче Суперлиги FAVBET-2024/25 — 69:46.

Команда Александра Вороны вырвалась вперед уже в первой четверти. Во второй десятиминутке криворожане доминировали, доведя перевес до +19 очков. У хозяев площадки игра не клеилась, они сумели ее наладить лишь в последней четверти, когда исход встречи был решен.

Героем встречи стал воспитанник криворожан Максим Бублик, набравший 30 очков. В составе запорожцев самым полезным был Андрей Величко, набравший 11 очков и 5 подборов (РЭ +13).

Кривбасс одержал свою первую победу в сезоне. Запорожцы на старте нового чемпионата потерпели два поражения.

Суперлига FAVBET-2024/25. Регулярный чемпионат

БК Запорожье — БК Кривбасс — 46:69 (11:18, 12:24, 7:12, 16:15)

Запорожье: Хохонык (5+5 передач), Никитин (8+10 подборов), Кабанов (2), Николайчук (8+9 подборов), Скира (4), Величко (11+5 подборов), Буц (3), Дмитренко (2+6 подборов + 3 блокшота)

Кривбасс: Бублик (30+5 подборов), Ловингс (11+7 подборов), Товкач (2+11 подборов), Водолазский (6), Хант (11+5 подборов), Мельник (7), Быков (2+4 передачи)

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