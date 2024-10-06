Примера. Алавес — Барселона 0:3. Бенефис Левандовского

Легкие три очка для лидера

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Cesar Ortiz/Soccrates

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"Барселона" укрепила свое лидерство в таблице, на классе одолев "Алавес".

Героем вечера для каталонцев стал Роберт Левандовский, оформивший хет-трик уже к 32-й минуте.

Первый мяч — это Рафинья навесил на голову поляку со штрафного. Второй — снова Рафинья убежал в контратаку и прострелил на пустые ворота. Третий — это уже умная позиционная работа Роберта, принявшего пас от Эрика Гарсии и пробившего в противоход Сивере.

Между прочим, это лишь 4-й хет-трик гостя на "Мендисорросе" в истории Примеры; ранее такое удавалось Пепу Самитьеру, Роналдо и Криштиану.

Помимо этого у "Барсы" были еще шансы, но Рафинья и Педри не обладают реализацией Левандовского, и ударили не так эффективно.

"Алавес" помимо страданий в защите пытался что-то предпринимать впереди и даже забил, но мяч Тони Мартинеса судьи отменили из-за офсайда в развитии атаки.

Все это было в первом тайме, кстати.

На вторую половину при 0:3 можно было и не выходить — это было нечто вроде спарринга. "Барса" валяла дурака и ждала свистка. "Алавес" очень хотел забить, но лишь собрал 12 офсайдов. Не хватило баскам класса, чтобы хоть раз использовать высокую линию обороны гостей.

Такой вот поединок. После него у "Барсы" стало 24 очка из 27 возможных, это 1-е место. У "Алавеса" – 10 баллов и позиция в середине таблицы.

9-й тур Примеры. Витория-Гастейс. "Мендисорроса"

"Алавес" – "Барселона" – 0:3

Голы: Левандовский, 7, 22, 32

"Алавес": Сивера — Теналья (Диарра, 46), Абгар (Пика, 67), Моуриньо, Ману Санчес — Гевара, Бланко (Жордан, 78) — Висенте, Стоичков (Конечни, 57), Реббаш — Тони Мартинес (Кике, 57)

"Барселона": Пенья — Форт (Кунде, 67), Кубарси, Иньиго Мартинес (Мартин, 82), Бальде (де Йонг, 82) — Касадо, Педри — Ямаль (Фати, 67), Рафинья, Ферран Торрес (Эрик Гарсия, 6) — Левандовский

Предупреждения: Теналья, 31, Моуриньо, 54 — Иньиго Мартинес, 54, Мартин, 86

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