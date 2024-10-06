Дюбуа разнес Джошуа. Невероятно и неожиданно

Getty Images/Global Images Ukraine

21 сентября в Лондоне на арене «Уэмбли» состоялось чемпионское противостояние за титул IBF в супертяжелом весе. Чемпион мира Даниэль Дюбуа (22-2, 21 КО) впервые защищал пояс в противостоянии против бывшего чемпиона мира Энтони Джошуа (28-4, 25 КО).

Дюбуа разбил Джошуа без шансов. Мог ли кто-нибудь на полном серьезе сказать до встречи, что именно так и будет?

Getty Images/Global Images Ukraine

Дюбуа снес Джошуа, не оставив ни малейшего шанса. Фантастика

Противостояние Джошуа и Дюбуа тем больше интриговало, чем ближе к нему подходило время. Сразу после объявления только ленивый не заявил, что Даниэль не имеет шансов. И, учитывая количество пропущенных ударов от Джаррелла Миллера и Филипа Хрговича, не согласиться было сложно.

Однако чем ближе было к поединку, тем больше вопросов возникало. А что, если Дюбуа не сломается сразу? А что, если он сможет нащупать удобный для себя темп? А что, если Даниэль сможет сокращать дистанцию, попадать джебом и комбинациями?

Особенно эти вопросы казались актуальными на фоне того, что Дюбуа выглядел очень уверенным. Он действительно верил в то, что сможет дать бой фавориту противостояния. А главное, понимал, что именно эта победа легализует его, как чемпиона.

Конечно, претензии к Дюбуа касаемо чемпионства не совсем серьезны. Он стал временным чемпионом после заслуженной победы. А затем получил чемпионский статус по всем регламентам. Но подтвердить его такой победой было бы здорово.

В противоположном углу находился максимально спокойный и сосредоточенный Энтони Джошуа. Он не нервничал, спокойно вел себя на всех официальных мероприятиях. Шутил над Дюбуа, но без панибратства. Эмоционально после Усика Джошуа действительно исцелился.

Но тест кулаками Дюбуа был необходим и ему. Все же Нганну нельзя было считать тестом. У других оппонентов тоже были свои проблемы. Как и у Дюбуа. Но Даниэль – хорошее дополнение к общей картине тестинга Энтони Джошуа как боксера, о восстановлении которого до уровня чуть ли не лучшего, чем было до двух поражений подряд от украинского чемпиона, говорили абсолютно все.

Так что бокс на «Уэмбли» предлагал тест для обоих участников главного поединка вечера. И мы его получили. И боксеры его получили.

Дюбуа выбегал в ринг мотивированным. Ровно таким же, каким стоял на финальном взвешивании. Однако это не удивляло, потому что это нормальное состояние Даниэля перед поединками. Как и нормальное состояние Энтони Джошуа – спокойствие. Выход претендента выдался более ярким, а вот бокс – нет.

Трудно понять, что именно планировал делать Энтони. Выйдя в ринг, он принялся двигаться от соперника. Понятно, когда на тебя напирает такой оппонент. Но где были контрдействия?

Джошуа просто отступал, пытался связать соперника. Где-то бросал правую руку, где-то джеб. Но на фоне крайне активного Даниэля Дюбуа этого выглядело мало. Худшее произошло на последних секундах раунда – Джошуа пропустил силовой боковым. Первый нокдаун в поединке.

Собраться не удалось. И хотя Энтони смог уйти из второго раунда без нокдаунов, сильно лучше не стало. Ибо уже в третьем снова прилетело, и снова нокдаун. Казалось, что на этом все. Слишком сильно доминировал Дюбуа и слишком плохо выглядел Джошуа. Но выстоять удалось.

В четвертом раунде – снова падение. Но тут Даниэль начал портить самому себе день и традиционно наносить удары ниже пояса.

Пока рефери остановил бой, пока в очередной раз предупредил чемпиона – все отдохнули. Джошуа попытался огрызаться, и даже получилось. Где-то Дюбуа чуть-чуть повело, где-то сам Энтони пошел вперед с неплохой атакой.

Нет, чувство интриги отсутствовало, но где-то далеко запахло возможным камбэком. Джошуа не выглядел сильно разбитым, В боях против Усика, где не было ни одного нокдауна, Энтони физически смотрелся хуже, чем здесь.

Но вера в удар сыграла плохую шутку. Джошуа попал, Дюбуа немного покачало, но лишь немного. Энтони побежал добивать, нарвался на несколько ударов и финальный правый. Чистый нокаут, после которого британский претендент долго не мог подняться.

Произошел главный апсет 2024 года. Перебьет его разве что Карен Чухаджян, если побьет Джарона Энниса.

Getty Images/Global Images Ukraine

Что теперь?

Джошуа не конец, но это поражение сильно ударит по ощущению от его бокса и карьеры. Сам Энтони планирует драться еще и не уходит на пенсию. Об этом он сообщил сразу после боя.

Эдди Хирн даже не исключает возможность реванша. Оно и неудивительно, арена в 96 тысяч зрителей продалась, почему бы не сделать это снова. При этом все понимают, что второй раз бой может пройти так же. Поэтому, если реванш и состоится, то позже. Когда все отдохнут.

Дюбуа хочет самых больших боев. Таких несколько. Тайсон Фьюри, Александр Усик. Возможно, Мартин Баколе или Джозеф Паркер. Последние варианты возможны, если Фьюри и Усик будут дольше решать, кто сильнее, ведь реванш может состояться и позже. Все мы помним, что бывает с Тайсоном Фьюри перед боями.

Даниэль, конечно же, хочет боя против Усика. И может получить его сразу после встречи Усика и Фьюри. Хотя там все будет зависеть от результата. Однако, в любом случае, Даниэль на таком коне не был еще никогда. И это парню еще всего 27 лет.

sport.ua