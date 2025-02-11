Непобежденный супертяж: «Скучаю по Украине, Киеву, «Динамо»

Instagram. Владислав Сиренко

Непобежденный боксер супертяжелого веса из Украины Владислав Сиренко поделился эмоциями после того, как посетил матч киевского «Динамо» в Турции против «Эсбьерга» (2:0):

«Такие ощущения, будто побывал дома. Но все равно скучаю по Украине, Киеву, «Динамо», поэтому испытываю огромную радость. Дома у меня висит прапор, подписанный нашими воинами, с которым я выхожу на бой.

Кроме того, есть два шарфа – «Динамо» и «Баварии». Последний появился недавно, потому что я живу в Мюнхене», – признался Сиренко.

Украинский боксер провел 22 поединка на профессиональном ринге, не потерпел ни единого поражения, 19 боев завершил досрочно. В октябре прошлого года Сиренко нокаутировал американца Брэндона Кармака – встреча завершилась в четвертом раунде. Имя следующего оппонента украинского боксера пока неизвестно.

sport.ua