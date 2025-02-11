Марсель. Молчанов и Алис взяли лишь четыре гейма в матче первого круга

Украинский теннисист Денис Молчанов не смог выйти в четвертьфинал парного турнира в Марселе



Марсель, Франция • 10-16 февраля • хард (зал) • €767,545

Действующий чемпион: Уго Умбер (Франция)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Денис Молчанов/Кантен Алис (Украина/Франция) – Бенжамен Бонзи/Пьер-Юг Эрбер (Франция, WC) 3:6, 1:6

Поединок длился 53 минуты. Молчанов и Алис допустили четыре двойных ошибки, проиграли четыре гейма на своей подаче и не смогли реализовать ни одного из двух заработанных брейк-поинтов.

Для Дениса Молчанова и Кантена Алиса это был первый совместный поединок. 37-летний Молчанов, занимающий на этой неделе 113-е место в парном рейтинге АТР, провел первый поединок на турнире АТР с октября прошлого года.

btu.org.ua