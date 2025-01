Новак Джокович будет бойкотировать послематчевые интервью на Australian Open из-за комментариев скандального ведущего

Экс-первая ракетка мира не будет давать флеш-интервью на корте, пока официальный вещатель турнира Channel Nine не принесет свои извинения.



Теннисист отказался комментировать в интервью на арене Рода Лейвера свою победу в четвертом круге против Иржи Легечки на Открытом чемпионате Австралии. Джокович позже объяснил, что ведущий официального транслятора Channel Nine Тони Джонс «насмехался» над сербскими фанатами и оскорблял его. Новак заявил, что отказывается участвовать в медиаактивностях для Channel Nine, пока австралийская телевизионная сеть не извинится.

Сегодня после матча Новак Джокович должен был дать интервью на корте Джиму Курье, бывшему теннисисту и теннисному комментатору, который тоже представляет Channel Nine.

Но после короткого разговора вне микрофона серб сам взял микрофон, коротко обратился к публике, раздал автографы и покинул стадион.

После этого Джокович сделал заявление на послематчевой пресс-конференции.

«Несколько дней назад известный спортивный журналист, работающий на официального вещателя Channel Nine здесь, в Австралии, насмехался над сербскими фанатами и сделал оскорбительные и унизительные комментарии в мой адрес», – сказал он. «С тех пор он не извинился публично. То же самое касается Channel Nine. Поскольку они являются официальными вещателями, я решил не давать интервью для Channel Nine. У меня нет никаких претензий к Джиму Курье или австралийским зрителям. Это была очень неудобная ситуация для меня сегодня на корте. К сожалению, я решил сказать несколько слов зрителям, но очевидно, что это не было время, место или ситуация, чтобы объяснить свои действия. Я оставляю это Channel Nine, чтобы они сами решали, как надо поступить. Это все».

Позже Новак опубликовал видео в своем аккаунте в X, обратившись к фанатам с дальнейшими объяснениями ситуации.

Ветеран австралийского телевидения Тони Джонс на прошлой неделе подвергся критике за телесюжет, снятый перед толпой сербских болельщиков. Видео стало вирусным в социальных сетях. Джонс сказал: «Добро пожаловать в Мельбурн-Парк, где вы можете увидеть фанатов Новака Джоковича, которые очень громко поддерживают своего кумира. Их возгласы просто невероятны». Затем Джонс обернулся к группе болельщиков серба и начал петь с такой интонацией, как будто подшучивал над ними: «Новак, он переоценен. Новак – это прошлое. Новака, прочь!». А потом добавил: «Боже, как хорошо, что они меня не слышат».

Новак Джокович также отметил, что объяснил свои действия директору Australian Open Крейгу Тайли и готов оплатить штраф, если организаторы решат наложить на него санкции за отказ от обязательного флеш-интервью

Австралийский спортивный журналист Тони Джонс, который работает в телевизионной сети Nine с середины 80-х годов, известен своими неоднозначными высказываниями и провокационным поведением.

За годы своей деятельности он не раз подвергался зрительский критике из-за его «стиля юмора», в том числе и во время трансляций Australian Open. Так, в 2019 году вопросы и ремарки журналиста в интервью с чемпионкой Australian Open Наоми Осакой о ее происхождении болельщики называли странными и неудобными. Журналиста критиковали за его комментарии о прическе Дилана Алкотта, достижениях Ника Кириоса. В одном из своих репортажей Джонс ради шутки использовал «фейковые сообщения» от Эшли Барти для Оливии Гадецки. В соцсетях австралийские телезрители неоднократно призывали заменить Джонса в студии Australian Open, ведь его «юмор из Footy Show (программы о регби) не подходит для тенниса».



btu.org.ua