Элина Свитолина – о поражении от Элизе Мертенс на Уимблдоне: “Она сегодня почти не давала простых ошибок”

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в интервью изданию “Чемпион” прокомментировала свое поражение от бельгийки Элизе Мертенс в матче третьего круга Уимблдона



– Элина, что произошло в первом сете, почему так тяжело начиналась встреча?

– Мертенс играла достаточно хорошо, а у меня где-то не получилось отподавать, как хотелось. Было очень сложно найти в первом сете свой ритм, какие-то небольшие возможности, чтобы их использовать.

– А в целом по каким причинам не удалось продемонстрировать лучшую игру?

– Можно найти много факторов, но, думаю, бывают моменты, когда инициатива у соперницы. Она сегодня почти не давала простых ошибок. В принципе, думаю, во втором сете мы продемонстрировали теннис высокого уровня. У меня были некоторые шансы выиграть партию, но и Мертенс могла выиграть сет быстрее. Она вообще сыграла очень чисто. Мне моя команда и Гаэль сказали, что соперница отыгрывала такие мячи на брейк-пойнтах, которые очень редко можно увидеть.

– Возможно, тяжелые матчи мужа, Гаэля Монфиса, который провел два подряд пятисетовых поединка, у вас отобрали много эмоций, и их сегодня не хватило?

– Да нет, я бы не сказала, я уже привыкла к этому. Сегодня я вообще не смотрела матч Гаэля, только вчера присутствовала. У него была нелегкая игра, но это уже вошло в привычку. У него были и еще более сложные матчи раньше.

– Какие планы на будущее, где собираетесь играть перед US Open?

– Сейчас у меня будет отдых, ведь я очень устала, потому что имела сложный график, много матчей. В целом, я сыграла неплохо, и сейчас будет время залечить некоторые травмы, которые появились за последние несколько недель. Далее я поеду в Украину и буду там тренироваться и готовиться к американским турнирам.



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