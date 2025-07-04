БК Кривбасс подписал центрового Скиру

Его последним клубом был ДиДиБао из Каменца-Подольского

БК Кривбасс объявил о переходе центрового Сергея Скиры.

Игрок заключил годичный контракт. Его последним клубом был ДиДиБао из Каменца-Подольского, где Скира провел 12 матчей (26 минут в среднем за игру, 11,3 очка, 8,3 подбора за матч).

Центровой является воспитанником одесского баскетбола. В его карьере также были Химик, Динамо-Одесса, Черкасские Мавпы, Киев-Баскет и Запорожье.

Кривбасс завершил регулярный сезон минувшей Суперлиги на пятом месте, после чего уступил Черкасским Мавпам в четвертьфинале.

В мае должность главного тренера криворожан покинул Александр Ворона. На его место пришел казахстанский специалист Евгений Исаков.

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