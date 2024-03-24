Сильвер: Мы рассмотрим формат Матча звезд НБА США против остального мира

Комиссар НБА соревновательной составляющей последнего шоу

Комиссар Национальной баскетбольной ассоциации Адам Сильвер допустил изменение формата Матча всех звезд НБА в будущем. Вместо команда Запада и Востока предлагают организовать встречу США против сборной мира.

«Я разговаривал со многими игроками после игры, и у меня возникло ощущение, что они считали: «Ну, мы знаем, чего хочет лига, и мы знаем, что TNT хочет, чтобы мы играли усердно, но мы просто не собираемся этого делать».

«Как только они выходят на площадку, особенно молодые игроки, они видят в этом перерыв в середине сезона, возможность развлечься, возможность отдохнуть от очень долгого сезона. Нам нужно опробовать разные вещи и превратить это в праздник баскетбола».

«Мы собираемся провести матч США и Международной сборной. Возможно, мы уже прошли тот момент, когда собираемся играть в по-настоящему конкурентоспособную игру».

В Матче всех звезд-2024 сборная Востока обыграла Запад (211:186). Обозреватели отмечали пассивную игру баскетболистов в защите, что позволило показать рекордный результат по очкам.

Команды в сумме набрали рекордные для Матча всех звезд 397 очков. Восток также установил новые отметки по наибольшему количеству очков одной командой (211), наибольшему количеству очков за половину (107) и наибольшему количеству трехочковых попаданий и попыток бросков (42 из 97).

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