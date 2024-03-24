Наоми Осака: «Во время матча я думала о том, что Свитолина — невероятный игрок, поэтому я очень рада, что смогла победить в двух сетах»

Экс-первая ракетка мира и чемпионка четырех турниров Grand Slam Наоми Осака прокомментировала свой матч второго круга на турнире в Майами, в котором она победила украинку Элину Свитолину

— Это был сложный матч, но в целом все мои матчи против Свитолиной всегда были сложными. Я это воспринимаю как полезный опыт для себя, потому что она замечательный игрок. Мне показалось, что это был очень захватывающий поединок. Атмосфера была очень громкой и эмоциональной. Это действительно было похоже на Майами. Было очень круто играть на этом корте.

Думаю, что мы обе отыграли очень хорошо. Надеюсь, Элина скажет так же. Она возвращала очень много мячей на мою половину корта, хотя я действительно пыталась забить виннеры. Надо отдать ей должное за это. Во время матча я просто думала о том, что Свитолина — невероятный игрок, поэтому я очень рада, что смогла победить в двух сетах. Думаю, я продемонстрировала хорошую выдержку, когда не подала на победу, но всё же смогла закончить матч в свою пользу на тай-брейке.

• Обзор матча Элина Свитолина — Наоми Осака в Майами (ВИДЕО)

На мой взгляд, в таком матче брейк-поинты были чрезвычайно ценными. Я чувствовала, что для меня это один из ключевых факторов, который я ещё с начала года стремлюсь улучшить. Я стараюсь лучше играть на приеме. Поэтому я чувствую, что это принесло свои плоды в важные моменты, поэтому я счастлива.

Я точно считаю, что это был один из моих лучших матчей в этом году, если не лучший. Но я также хочу играть все лучше и лучше с каждым матчем. Когда я выходила на этот поединок, я знала, что она великолепная теннисистка, и у меня не было другого выбора, кроме как играть очень хорошо, если я хотела иметь шанс на победу.

Честно говоря, я думаю, что в Индиан-Уэллс я сыграла просто ужасно. Откровенно, я просто возненавидела свое последнее выступление там. Думаю, я не была похожа на себя и не диктовала условия. Я чувствую, что есть определенные вещи, которые делают игрока игроком игроком. Для меня это диктовка розыгрышей и, например, отличная подача. Эти две вещи, очевидно, не были выполнены хорошо в том матче против Элизе Мертенс. Так что я просто хочу прогрессировать и хочу выходить на корт и быть собой, выигрываю я или проигрываю.

В третьем круге Miami Open Наоми Осака сыграет против француженки Каролин Гарсия.

btu.org.ua