Клуб МЛС хочет подписать венесуэльского нападающего Шахтера

Клуб МЛС Цинциннати направил официальное предложение Шахтеру в отношении нападающего Кевина Келси.

Об этом сообщает журналист Дэниел Нора.

Сейчас Шахтер обдумывает продажу Келси, ведь 19-летний венесуэлец необходим им для глубины склада. Шахтер никак не комментирует возможный трансфер.

Отметим, что еще несколько клубов МЦС проявили заинтересованность в Келси.

Напомним, в нынешнем сезоне Келси принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей.

Раньше Шахтер оштрафует Тоирова из-за лайка под постом о победе россиян.

champion.com.ua