Ф2: Колапинто дисквалифицирован, ещё двое оштрафованы

Второй день подряд результаты гонок Формулы 2 корректируются уже после финиша, но если в субботу у Азейка Хаджара отобрали победу (что не помешало ему выиграть в воскресенье), то на этот раз изменения менее заметно отразились на итогах.

Но всё-таки отразились, потому что Франко Колапинто, гонщик MP Motorsport, занявший 7-е место, был дисквалифицирован, причём за нарушение, которое встречается не так уж часто. Причина столь суровых мер изложена в статье 1.5.2 Технического регламента Формулы 2: речь о некорректных действиях в ходе процедуры старта. Оказывается, аргентинский гонщик не нажал «две кнопки, инициирующие особые стартовые настройки».

После дисквалификации Колапинто гонщики, финишировавшие позади него, в итоговом протоколе переместились на одну строчку выше, т.е. Рафаэль Виллагомес получил 6 очков за 7-е место, Виктор Мартен – 4 очка за 8-е, Оливер Берман – 2 очка за 9-е, а замкнул призовую десятку Джек Кроуфорд, заработав даже два призовых балла, поскольку именно он был автором самого быстрого круга гонки.

Зак О’Салливан получил 10-секундный штраф, но поскольку он не добрался до финиша и не мог отбыть наказание, то британский гонщик ART лишится пяти позиций на старте следующего этапа молодёжной серии. Стюарды, изучив видеозаписи, установили, что именно он виноват в инциденте с Романом Станеком, произошедшем в 3-м повороте на первом круге.

Наконец Джошуа Дюрксену назначен 5-секундный штраф, который по схожей причине превратится в потерю трёх стартовых позиций на этапе в Имоле, который пройдёт в 18-го и 19 мая. По мнению стюардов, вина парагвайского пилота в том, что из-за его действий произошло столкновение с О’Салливаном в 13-м повороте.

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