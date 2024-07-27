Red Bull проведёт прямое сравнение Риккардо и Лоусона

В среду на следующей неделе Имоле команда RB проведёт съёмочный день с участием Даниэля Риккардо и Лиама Лоусона. Как пишет британская пресса, это будут не просто рекламные съёмки, а проведение прямого сравнения скорости двух гонщиков за рулём актуальной машины VCARB 01.

Ожидается, что по итогам дня в Red Bull Racing решат, кто – Риккардо или Лоусон – заменит Серхио Переса в Red Bull Racing, если всё же будет принято решение отказаться от услуг мексиканского гонщика. Юки Цунода тоже должен принять участие в съёмочном дне, однако японский гонщик не рассматривается в качестве замены Пересу.

В четверг RB продолжит работу в Имоле с Аюму Ивасой. Японский гонщик проведёт полноценный тестовый день за рулём AlphaTauri AT03 – машины 2022 года.

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