Колапинто: Я горжусь тем, что Бриаторе меня заметил

Ярко дебютировав в прошлом году в составе Williams, Франко Колапинто не смог продлить контракт – команда уже договорилась с Карлосом Сайнсом, но перешёл в Alpine, где при содействии консультанта команды Флавио Бриаторе надеется сесть за руль по ходу сезона.

Франко Колапинто: «Я очень горжусь тем, что однажды Бриаторе меня заметил. В детстве я следил за победами Фернандо… реальность такова, что именно Флавио привёл к успехам Шумахера, а потом и Алонсо, и они оба были моими кумирами. То, что он заметил меня и сказал, что в будущем я стану чемпионом мира – это большая честь.

В прошлом году в Williams подарили мне девять невероятных гонок, я старался максимально использовать этот шанс, доказать, что я заслужил быть в Формуле 1. Я быстро адаптировался и отдал все силы.

Без тестов в Формуле 1 сложно сразу участвовать в гонке, а я не отработал ни дня. В наши дни молодые гонщики проезжают перед этим тысячи километров на тестах. Антонелли проехал 10 000 километров, а я — 400 . Так что с этой точки зрения мне было сложно, но я думаю, что доказал, что заслуживаю места в Формуле 1, и именно с этой мыслью я гонялся в прошлом году.

Конечно, я допускал ошибки, поскольку выкладывался немного больше, чем на 100%, ведь у меня не было контракта на следующий сезон. Но я знал, что на каждом круге, в каждом повороте, я выкладываюсь на 100%.

Больше всего мне запомнился инцидент на квалификации в Лас-Вегасе, когда я пытался провести Williams в финал квалификации. Я показывал очень хорошее время на круге… эта ошибка запомнилась мне больше всего. Этот инцидент здорово всё осложнил – у команды не осталось запчастей. Мы мучались с подвеской, что сказывалось в гонках. Но это был уникальный опыт, мечта, ставшая реальностью. Я выложился по полной, и это были очень хорошие гонки».

Источник