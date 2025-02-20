Между фанатами Андерлехта и Фенербахче произошла драка. Матч приостановлен

Во время напряженного матча Лиги Европы между болельщиками "Андерлехта" и "Фенербахче" на трибунах стадиона произошла драка.

Этот инцидент заставил главного арбитра приостановить игру, вероятно, на 15 минут.

Текущий счет матча – 0:1.

www.ua-football.com