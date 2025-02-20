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Футбол

Между фанатами Андерлехта и Фенербахче произошла драка. Матч приостановлен

Между фанатами Андерлехта и Фенербахче произошла драка. Матч приостановлен

    • Во время напряженного матча Лиги Европы между болельщиками "Андерлехта" и "Фенербахче" на трибунах стадиона произошла драка.

    Этот инцидент заставил главного арбитра приостановить игру, вероятно, на 15 минут.

    Текущий счет матча – 0:1.

    www.ua-football.com

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