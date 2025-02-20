Вембаньяма пропустит остаток сезона из-за тромба в плече

Французскому центровому предстоит курс лечения, который исключает участие в контактных видах спорта

Центровой Сан-Антонио Сперс Виктор Вембаньяма пропустит остаток сезона из-за тромбоза глубоких вен в правом плече.

Шпоры выявили заболевание после того, как француз вернулся в расположение команды с Матча всех звезд. Виктор начал ощущать симптомы, но полагал, что дискомфорт пройдет после двух дней отдыха. Однако симптомы остались, и игроку провели обследование, которое выявило тромб.

Сообщается, что такое заболевание лечится с помощью разжижающих кровь препаратов. Курс лечения исключает участие спортсмена в контактных видах спорта, как баскетбол. Сперс ожидают, что 21-летний француз полностью восстановится к началу сезона-2025/26.

Вембаньяма в прошлом розыгрыше НБА получил звание Новичок года-2024. В нынешнем сезоне Виктор в среднем набирал 24,3 очка, 11,0 подборов, 3,7 передач и лидировал в лиге с показателем 3,8 блок-шотов.

Француз впервые сыграл в Матче всех звезд. Виктор совершил 403 успешных трехочковых и заблокировал 176 бросков еще до перерыва на All-Star Game, чего не удавалось ни одному игроку ранее за весь сезон. При этом, Вембаньяма не сможет претендовать на награду All-NBA, Защитника года и другие крупные звания, потому что не успел сыграть минимально необходимые 65 матчей.

Сан-Антонио занимает 12-е место в Западной конференции НБА. В следующем матче Сперс примут Финикс 21 февраля.

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