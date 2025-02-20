Форвард Милуоки Портис дисквалифицирован на 25 матчей за употребление трамадола

Бобби будет отсутствовать в течение полутора месяцев и потеряет за этот период 2,85 миллиона долларов

Форвард Милуоки Бакс Бобби Портис получил 25-матчевую дисквалификацию от НБА за употребление запрещенных веществ.

Речь идет о трамадоле — сильнодействующем наркотическом опиоидном анальгетике. По словам представителя игрока Марка Бартельштейна, Бобби принял таблетку трамадола случайно, перепутав ее с другим обезболивающим с похожим названием — торадолом. Разрешенный торадол нередко принимают спортсмены при болях и воспалениях. Портис использовал его для лечения травмы локтя, полученной осенью.

Форвард не будет оспаривать дисквалификацию. Он сможет вернуться на площадку 9 апреля в поединке против Миннесоты Тимбервулвз, за четыре матча до окончания регулярного чемпионата. Известно, что Портис за время дисквалификации потеряет 2,85 миллиона долларов.

Бобби недавно исполнилось 30 лет. В НБА он выступает с 2015-го. Три с половиной года представлял Чикаго Буллз, несколько месяцев — Вашингтон Уизардз, чуть более года — Нью-Йорк Никс. Игроком Милуоки Портис является с осени 2020-го, становился в составе Бакс чемпионом НБА-2021.

В нынешнем сезоне Бобби провел 46 матчей, набирая в среднем 13,4 очка и делая 8,3 подбора. Его показатели — одни из топовых для игроков, не входящих в стартовые пятерки своих команд.

Милуоки занимает пятое место в Восточной конференции, выиграв 29 матчей из 53-х.

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