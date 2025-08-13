Нандо де Коло завершает карьеру баскетболиста

38-летний защитник французского клуба «АСВЕЛ» и экс-игрок сборной Франции Нандо де Коло принял решение завершить свою карьеру. О своем решении он сообщил в интервью для RMC. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

«В конце контракта с «АСВЕЛом» я провел в клубе четыре года. Пытаюсь сосредоточиться на настоящем и получать удовольствие от игры, но где-то в голове уже есть ощущение, что это может быть мой последний сезон. Посмотрим, как он сложится», – рассказал Де Коло.

Карьеру Нандо де Коло он начал во французском клубе «Шоле», после чего продолжил карьеру в испанской «Валенсии». В 2012 году он стал игроком «Сан-Антонио Спёрс», но в основном играл за фарм-клуб «Остин Торос». В 2014 году Де Коло подписал контракт с «Торонто Рапторс», но карьера в НБА не сложилась. После этого он вернулся в Европу, продолжив играть за турецкий клуб «Фенербахче».

