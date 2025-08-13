Киев Кепиталз подписал Даниила Царьковского

Хоккейный клуб «Киев Кепиталз» официально объявил о подписании контракта с 21-летним нападающим Данилом Царковским, бывшим игроком словенского клуба Целье. Об этом сообщила пресс-служба столичного клуба. Материал подготовила редакция euro.com.ua со ссылкой на komentator.net.

Царковский стал вторым новичком команды в летнее межсезонье. Нападающий имеет опыт выступлений за национальную сборную Украины и уже успел дебютировать в главной команде страны.

Данило родился в Киеве, но свою карьеру начал за пределами Украины. В довольно юном возрасте он переехал в Эстонию, где играл за юношеские команды клуба «Пантер». Затем он выступал за латвийскую команду «Лиепая Джуниорс», финский «ХАКИ», литовскую «Энергию Электренай», а также основную команду эстонского «Пантер».

В сезоне 2024/2025 Царковский защищал цвета словенского клуба «Целье» и, помимо этого, получил дебютный вызов в национальную сборную Украины. До этого он также выступал за молодежную сборную Украины U-20.

