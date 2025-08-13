Шахтер — Панатинаикос: прогноз и где смотреть матч 14.08.25

14 августа в Кракове, на стадионе имени Генрика Реймана, «Шахтер» проведет ответный матч третьего раунда квалификации Лиги Европы против греческого «Панатинаикоса». Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Трансляция матча Шахтер — Панатинаикос

Трансляцию будет проводить канал УПЛ ТВ на платформах MEGOGO и КиевстарТВ. Начало игры — в 21:00 по киевскому времени.

Шахтер

После сложного поединка в Афинах «Шахтер» провел еще один напряженный матч против «Карпат» в рамках второго тура УПЛ. Команда Арды Турана продемонстрировала уверенную игру в атаке, но в обороне появились очевидные проблемы, что выразилось в пропущенных трех мячах в одном матче — слишком много для команды, которая претендует на лидерство в Украине.

Принцип «забьем сколько захотим, а вы нам — сколько сможете», который обычно работает для бразильских игроков в «Шахтере», в матчах с «Панатинаикосом» и «Карпатами» не сработал. Кроме того, «горняки» показали отсутствие мотивации, особенно в концовке матча с львовянами.

В ответном поединке против «Панатинаикоса» не поможет один из лучших игроков команды Кевин. На его место могут выйти Швед, Педриньо или Судаков, но все эти замены не будут столь эффективными.

Проблемы также в атаке — Траоре снова травмирован и выбыл на длительный срок, и теперь надежда на Элиаса. Важно, чтобы в атаке начали работать не только бразильцы «Шахтера», ведь «молчание» Судакова вызывает беспокойство.

Панатинаикос

Команда Руя Витории начала сезон с трудностями, так как чемпионат Греции стартует лишь 23 августа, и «Панатинаикос» лишен игровой практики. Между матчами с «Шахтером» команда не провела дополнительных спаррингов, что, возможно, скажется на их готовности. В первом поединке против «горняков» греки удивили своей игрой — они не только выдержали высокий темп, но и могли одержать победу, если бы не отличная игра Дмитрия Ризныка в воротах.

В выездных еврокубковых матчах у «Панатинаикоса» неудачные результаты (всего четыре победы в 16 выездных матчах Лиги Европы), но Руй Витория настроен оптимистично и уверен, что его команда может сыграть лучше в ответном поединке.

Что касается кадровых проблем, то Фоти Иоаннидис продолжает восстанавливать форму, а участие Тасоса Бакасетоса под вопросом. Анас Зарури и Манолис Сиопис вернулись в общую группу после травм.

История противостояний

Этот матч станет вторым очным противостоянием «Шахтера» и «Панатинаикоса». Первая игра завершилась без голов — ничьей.

Ориентировочные составы:

Шахтер: Ризнык, Педриньо, Матвиенко, Бондарь, Конопля, Марлон, Невертон, Судаков, Очеретько, Алиссон, Элиас

Панатинаикос: Дронговский, Коцирас, Браун, Шенквельд, Младенович, Сиопис, Джуричич, Максимович, Тете, Пельистри, Свидерский

Прогноз

Панатинаикос подходит к ответному матчу с «Шахтером» с несколькими проблемами, такими как отсутствие должного игрового тонуса, трудности в атаке и кадровые проблемы. Несмотря на это, команда Руя Витории может оказать достойное сопротивление. Однако, учитывая мотивацию и ситуацию в «Шахтере», команда Арды Турана должна одержать победу с минимальным счётом.

