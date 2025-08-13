Мозес Итаума — 20-летний боксер, который уже стал настоящей звездой в мире бокса. Британец с интернациональными корнями (мама словацкая, а отец нигериец) продолжает завоевывать победы и привлекать внимание фанатов. После своих успехов в любительском боксе, он успешно осваивает профессиональный ринг и уже стал одним из самых обсуждаемых бойцов тяжелого веса. Несмотря на молодой возраст, Итаума рассматривается как серьезный соперник для Александра Усика, что привлекло внимание экспертов и фанатов бокса. Материал подготовила редакция euro.com.ua по материалам источника.

Путь в большой бокс

Мозес родился в Словакии, в городе Кежмарок, который находится всего в 200 км от украинского Ужгорода. Однако его путь в спорт начался в Англии, куда его семья переехала в 2007 году. Это решение было связано с расизмом в Словакии, и родители Мозеса приняли решение о переезде ради будущего детей. В Англии он открыл для себя бокс, и с того момента его карьера пошла в гору.

Мозес начал заниматься боксом в 9 лет, но затем на некоторое время отвлекся на футбол. Однако вскоре он вернулся в бокс, и уже в 15 лет стал спарринг-партнером таких известных боксеров, как Джо Джойс и Лоуренс Околи. Это было начало его пути в профессиональный бокс.

Прорыв в профессионалах

После отличных результатов в любительском боксе, Мозес Итаума решил перейти в профессионалы, что стало важным шагом в его карьере. Его дебют состоялся на легендарном стадионе «Вембли», где в андеркарде боя Артур Бетербиев — Энтони Ярд он за 23 секунды нокаутировал Марселя Боде. После этого его победы стали привлекать все больше внимания.

Итаума продолжил свой путь в профессиональном боксе и стремится стать одним из лидеров тяжелого веса. Несмотря на юный возраст, он уже продемонстрировал свою технику и тактику, и его сравнивают с Майком Тайсоном. Однако сам Мозес не стремится быть копией легендарного американца и хочет создать собственный путь в боксе.

Победы и будущие вызовы

Хотя Итаума уже добился успехов, таких как победы над Демпси Маккином, Маріушем Вахом и Майклом Балогуном, он еще не столкнулся с серьезными соперниками, которые могли бы поставить под сомнение его доминирование. Однако 16 августа 2025 года Итаума встретится с ветераном Диллианом Вайтом, и эта встреча станет важным испытанием для молодого бойца.

Победа в этом бою может привести его к бою с Александром Усиком, что делает этот поединок еще более ожидаемым. Итаума и его промоутер Фрэнк Уоррен уверены в потенциале боксера, но важно не спешить и не форсировать события.

Мозес Итаума и Александр Усик

Мозес Итаума уже получил признание от таких легенд бокса, как Тайсон Фьюри, Леннокс Льюис и Тони Беллью. Олександр Усик также выразил уважение к молодому британцу, заявив, что «Мозес Итаума — это будущее нашего дивизиона». Эти слова еще больше подогрели интерес к возможному бою между ними.

Молодой британский боксер продолжает набирать популярность, и все ждут его следующего шага, который может стать решающим для его карьеры.

