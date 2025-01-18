«Каролина» победила «Вегас», Кочетков сделал 29 сэйвов

Петр Кочетков в воротах. Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Каролина» на своем льду выиграла у «Вегаса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

Российский голкипер хозяев Петр Кочетков отразил 29 из 31 броска по своим воротам. Защитник Дмитрий Орлов и нападающий Андрей Свечников отметились результативными передачами. У Орлова в этом сезоне 21 (4+17) очко в 46 играх, а у Свечникова — 33 (15+18) очка в 46 встречах.

Форвард «Голден Найтс» Павел Дорофеев набрал 1 (0+1) очко. Всего в этом сезоне у него 28 (19+9) очков в 45 играх.

«Каролина» набрала 57 очков в 46 матчах и занимает 4-е место в Восточной конференции. «Вегас» идет на 3-й строчке в Западной конференции — 61 очко в 45 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Вегас» — 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)

Голы: Гертл — 13 (Пьетранджело, Олофссон), 24:22 — 0:1. Джарвис — 14 (Мартинук, Дж. Слэвин), 31:57 — 1:1. Блэйк — 10 (Свечников, Орлов), 40:46 — 2:1. Джарвис — 15 (Стаал, Мартинук), 46:09 — 3:1. Теодор — 5 (бол., Дорофеев, Айкел), 49:52 — 3:2.

Нереализованный буллит: Колесар (В), 29:28.

Вратари: Кочетков — Хилл.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 28 (7+13+8) — 31 (13+8+10).

Наши: Орлов (19.18/2/+1), Свечников (18.04/3/0) — Барбашев (13.40/1/-1), Дорофеев (17.28/1/-1).

18 января. Роли. Lenovo Center. 18825 зрителей.

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