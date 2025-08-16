НХЛ назвала авторов наибольшего количества хет-триков каждой команды лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

НХЛ перед началом нового сезона опубликовала очередной интересный рейтинг.

Опубликованы авторы наибольшего количества хет-триков в истории каждой франшизы.

Уэйн Гретцки имеет лучший результат в этом рейтинге – 43 хет-трика за «Эдмонтон Ойлерз».

Авторы наибольшего количества хет-триков каждой команды НХЛ

Анахайм Дакс – Теему Селянне – 13

Бостон Брюинс – Фил Эспозито – 26

Баффало Сейбрз – Рик Мартин – 21

Калгари Флэймз (вместе с Атланта Флэймз) – Кент Нильссон – 14

Каролина Харрикейнс (вместе с Хартфорд Вейлерс) – Эрик Стаал – 13

Чикаго Блэкхокс – Бобби Халл – 28

Колорадо Эвеленч (вместе с Квебек Нордикс) – Петер Щасни – 16

Коламбус Блю Джекетс – Кэм Аткинсон – 6

Даллас Старз (вместе с Миннесота Норт Старз) – Дино Чиккарелли – 14

Детройт Ред Уингз – Горди Хоу – 19

Эдмонтон Ойлерз – Уэйн Грецки – 43

Флорида Пантерс – Павел Буре – 10

Лос-Анджелес Кингз – Марсель Дионн – 24

Миннесота Вайлд – Мариан Габорик – 9

Монреаль Канадиенс – Морис Ришар – 26

Нэшвилл Предаторс – Филипп Форсберг – 10

Нью-Джерси Девилз – Патрик Элиас – 8

Нью-Йорк Айлендерс – Майк Босси – 39

Нью-Йорк Рейнджерс – Билл Кук – 9

Оттава Сенаторз – Даниэль Альфредссон – 8

Филадельфия Флайерз – Тим Керр – 17

Питтсбург Пингвинз – Марио Лемье – 40

Сан-Хосе Шаркс – Джонатан Чичу – 9

Сиэтл Кракен – 4 игрока – 1

Сент-Луис Блюз – Бретт Галл – 27

Тампа-Бэй Лайтнинг – Стивен Стемкос – 13

Торонто Мейпл Лифс – Деррил Ситтлер – 18

Юта Маммот – Баррет Хейтон – 1

Ванкувер Кенакс – Маркус Неслунд, Тони Танти – 10

Вегас Голден Найтс – Джонатан Маршессо – 5

Вашингтон Кэпиталс – Александр Овечкин – 32

Виннипег Джетс (совместно с Атланта Трэшерс) – Илья Ковальчук – 11

sport.ua