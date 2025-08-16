Connect with us
Хоккей

НХЛ назвала авторов наибольшего количества хет-триков каждой команды лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

НХЛ перед началом нового сезона опубликовала очередной интересный рейтинг.

Опубликованы авторы наибольшего количества хет-триков в истории каждой франшизы.

Уэйн Гретцки имеет лучший результат в этом рейтинге – 43 хет-трика за «Эдмонтон Ойлерз».

Авторы наибольшего количества хет-триков каждой команды НХЛ

  • Анахайм Дакс – Теему Селянне – 13
  • Бостон Брюинс – Фил Эспозито – 26
  • Баффало Сейбрз – Рик Мартин – 21
  • Калгари Флэймз (вместе с Атланта Флэймз) – Кент Нильссон – 14
  • Каролина Харрикейнс (вместе с Хартфорд Вейлерс) – Эрик Стаал – 13
  • Чикаго Блэкхокс – Бобби Халл – 28
  • Колорадо Эвеленч (вместе с Квебек Нордикс) – Петер Щасни – 16
  • Коламбус Блю Джекетс – Кэм Аткинсон – 6
  • Даллас Старз (вместе с Миннесота Норт Старз) – Дино Чиккарелли – 14
  • Детройт Ред Уингз – Горди Хоу – 19
  • Эдмонтон Ойлерз – Уэйн Грецки – 43
  • Флорида Пантерс – Павел Буре – 10
  • Лос-Анджелес Кингз – Марсель Дионн – 24
  • Миннесота Вайлд – Мариан Габорик – 9
  • Монреаль Канадиенс – Морис Ришар – 26
  • Нэшвилл Предаторс – Филипп Форсберг – 10
  • Нью-Джерси Девилз – Патрик Элиас – 8
  • Нью-Йорк Айлендерс – Майк Босси – 39
  • Нью-Йорк Рейнджерс – Билл Кук – 9
  • Оттава Сенаторз – Даниэль Альфредссон – 8
  • Филадельфия Флайерз – Тим Керр – 17
  • Питтсбург Пингвинз – Марио Лемье – 40
  • Сан-Хосе Шаркс – Джонатан Чичу – 9
  • Сиэтл Кракен – 4 игрока – 1
  • Сент-Луис Блюз – Бретт Галл – 27
  • Тампа-Бэй Лайтнинг – Стивен Стемкос – 13
  • Торонто Мейпл Лифс – Деррил Ситтлер – 18
  • Юта Маммот – Баррет Хейтон – 1
  • Ванкувер Кенакс – Маркус Неслунд, Тони Танти – 10
  • Вегас Голден Найтс – Джонатан Маршессо – 5
  • Вашингтон Кэпиталс – Александр Овечкин – 32
  • Виннипег Джетс (совместно с Атланта Трэшерс) – Илья Ковальчук – 11

    • sport.ua

