НХЛ назвала авторов наибольшего количества хет-триков каждой команды лиги

НХЛ перед началом нового сезона опубликовала очередной интересный рейтинг.
Опубликованы авторы наибольшего количества хет-триков в истории каждой франшизы.
Уэйн Гретцки имеет лучший результат в этом рейтинге – 43 хет-трика за «Эдмонтон Ойлерз».
Авторы наибольшего количества хет-триков каждой команды НХЛ
Анахайм Дакс – Теему Селянне – 13
Бостон Брюинс – Фил Эспозито – 26
Баффало Сейбрз – Рик Мартин – 21
Калгари Флэймз (вместе с Атланта Флэймз) – Кент Нильссон – 14
Каролина Харрикейнс (вместе с Хартфорд Вейлерс) – Эрик Стаал – 13
Чикаго Блэкхокс – Бобби Халл – 28
Колорадо Эвеленч (вместе с Квебек Нордикс) – Петер Щасни – 16
Коламбус Блю Джекетс – Кэм Аткинсон – 6
Даллас Старз (вместе с Миннесота Норт Старз) – Дино Чиккарелли – 14
Детройт Ред Уингз – Горди Хоу – 19
Эдмонтон Ойлерз – Уэйн Грецки – 43
Флорида Пантерс – Павел Буре – 10
Лос-Анджелес Кингз – Марсель Дионн – 24
Миннесота Вайлд – Мариан Габорик – 9
Монреаль Канадиенс – Морис Ришар – 26
Нэшвилл Предаторс – Филипп Форсберг – 10
Нью-Джерси Девилз – Патрик Элиас – 8
Нью-Йорк Айлендерс – Майк Босси – 39
Нью-Йорк Рейнджерс – Билл Кук – 9
Оттава Сенаторз – Даниэль Альфредссон – 8
Филадельфия Флайерз – Тим Керр – 17
Питтсбург Пингвинз – Марио Лемье – 40
Сан-Хосе Шаркс – Джонатан Чичу – 9
Сиэтл Кракен – 4 игрока – 1
Сент-Луис Блюз – Бретт Галл – 27
Тампа-Бэй Лайтнинг – Стивен Стемкос – 13
Торонто Мейпл Лифс – Деррил Ситтлер – 18
Юта Маммот – Баррет Хейтон – 1
Ванкувер Кенакс – Маркус Неслунд, Тони Танти – 10
Вегас Голден Найтс – Джонатан Маршессо – 5
Вашингтон Кэпиталс – Александр Овечкин – 32
Виннипег Джетс (совместно с Атланта Трэшерс) – Илья Ковальчук – 11
sport.ua