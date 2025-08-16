Лига 1. Ницца – Тулуза 0:1. Капитанская победа

Матч первого тура чемпионата Франции между "Ниццей" и "Тулузой" закончился минимальной победой гостей благодаря голу на последней минуте основного времени от нового капитана команды — Джибриля Сидибе. Начало нового сезона для подопечных Франка Эза складывается крайне неудачно.

Детальный отчёт этого матча появится на нашем сайте в ближайшее время…

Лига 1, 2025/26. 1-й тур

Стадион: "Альянц Ривьера" (Ницца)

Главный судья: Тома Леонард (Франция)

"Ницца" – "Тулуза" 0:1

Гол: Сидибе (89)

"Ницца": Диуф — Оппонг (Браими, 90+1), Ба, Менди — Бар, Будауи, Луше (Абдул Самед, 76), Клосс — Янссон (Бога, 76), Буани (Диоп, 76) — Моффи (Нген, 76)

"Тулуза": Рест — Маккензи, Крессвелл, Сидибе — Метали (Николайсен, 82), Канво, Сауэр (Восса, 68), Деннум — Гбохо, Магри, Эджума (Каманзи, 68)

Предупреждения: Нген (79), Будауи (90+4) — Канво (46), Метали (51), Сауэр (65)

www.ua-football.com