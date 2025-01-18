Connect with us
Автоспорт

Финская пресса сетует, что Кеке Росберг незаслуженно забыт

Финская пресса сетует, что Кеке Росберг незаслуженно забыт

Вчера мы опубликовали составленную Williams десятку гонщиков, которые провели за рулём машин этой британской команды наибольшее число стартов, и на десятой строчке в этом списке находится имя Кеке Росберга, первого финского гонщика Формулы 1, в 1982 году ставшего чемпионом мира.

Пресс-служба Williams дала такую характеристику Росбергу-старшему: «Кеке славился лихой манерой пилотирования, безудержной отвагой и деловой хваткой…»

В минувшем декабре ему исполнилось 76, а на этой неделе в Финляндии, где прошли его детство и юность, и где в начале 70-х он добился первых побед, в очередной раз была составлена пятёрка спортсменов, чьи имена внесены в символический «Зал славы» национального спорта. Но имени Кеке Росберга в нём нет. Как не было все 40 с лишним лет, прошедших с того сезона, когда он стал чемпионом мира.

В этой связи на страницах газеты Iltalehti появилась статья, название которой можно перевести так: «Как не стыдно!» Её автор укоряет людей, отвечающих за составление традиционной пятёрки самых достойных представителей финского спорта, в несправедливом отношении к первому финну, добившемуся мировой славы в Формуле 1.

«В конце концов, он стал чемпионом мира! И он выиграл титул не потому, что ему повезло, как считают некоторые. Чемпионом мира всегда становится лучший гонщик сезона – точка», – пишет молодой журналист Юуусо Тайпале.

Он также напоминает читающей публике, что Росберг и после 1982 года выступал за Williams и McLaren и завершил карьеру тогда, когда сам принял такое решение, после чего стал успешным предпринимателем. То, что в мировом автоспорте добились славы такие гонщики, как Джей-Джей Лехто и Мика Хаккинен – тоже отчасти его заслуга, потому что он был их менеджером.

Хаккинен стал двукратным чемпионом мира, а Лехто дважды выигрывал «24 часа Ле-Мана», но в «Зале славы финского спорта» есть только имя первого из них.

«Хаккинен по праву был удостоен этой чести в 2016 году. Лехто тоже заслуживает там места, но только после Кеке Росберга», – считает Тайпале, настаивая, что в истории финского спорта не так много атлетов, чьи заслуги превосходят славу и известность Росберга.

Но по какой-то причине отношение финских журналистов к Кеке всегда было довольно прохладным, и даже в 1982-м, когда Росберга признали в Финляндии «Спортсменом года», многие были недовольны.

Автор так заканчивает свой текст: «Конечно, Росбергу совершенно нет дела до того, включат его имя в «Зал славы» или нет… Чемпион мира в отставке вряд ли приедет на эту церемонию, даже если его когда-нибудь пригласят. В том числе и по этой причине те, кто голосует за этот список, продолжают игнорировать Росберга. Но если сам он не жалуется, то пожалуюсь я».

В любом случае Юуусо Тайпале и тем финским автоспортивным болельщикам, которым дороги достижения их соотечественников в Формуле 1, должно быть приятно, что в Williams составили свою десятку гонщиков и нашли для Кеке Росберга тёплые слова.

Источник

Related Topics
Comments
More in Автоспорт
aquapolis