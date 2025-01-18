Финская пресса сетует, что Кеке Росберг незаслуженно забыт

Вчера мы опубликовали составленную Williams десятку гонщиков, которые провели за рулём машин этой британской команды наибольшее число стартов, и на десятой строчке в этом списке находится имя Кеке Росберга, первого финского гонщика Формулы 1, в 1982 году ставшего чемпионом мира.

Пресс-служба Williams дала такую характеристику Росбергу-старшему: «Кеке славился лихой манерой пилотирования, безудержной отвагой и деловой хваткой…»

В минувшем декабре ему исполнилось 76, а на этой неделе в Финляндии, где прошли его детство и юность, и где в начале 70-х он добился первых побед, в очередной раз была составлена пятёрка спортсменов, чьи имена внесены в символический «Зал славы» национального спорта. Но имени Кеке Росберга в нём нет. Как не было все 40 с лишним лет, прошедших с того сезона, когда он стал чемпионом мира.

В этой связи на страницах газеты Iltalehti появилась статья, название которой можно перевести так: «Как не стыдно!» Её автор укоряет людей, отвечающих за составление традиционной пятёрки самых достойных представителей финского спорта, в несправедливом отношении к первому финну, добившемуся мировой славы в Формуле 1.

«В конце концов, он стал чемпионом мира! И он выиграл титул не потому, что ему повезло, как считают некоторые. Чемпионом мира всегда становится лучший гонщик сезона – точка», – пишет молодой журналист Юуусо Тайпале.

Он также напоминает читающей публике, что Росберг и после 1982 года выступал за Williams и McLaren и завершил карьеру тогда, когда сам принял такое решение, после чего стал успешным предпринимателем. То, что в мировом автоспорте добились славы такие гонщики, как Джей-Джей Лехто и Мика Хаккинен – тоже отчасти его заслуга, потому что он был их менеджером.

Хаккинен стал двукратным чемпионом мира, а Лехто дважды выигрывал «24 часа Ле-Мана», но в «Зале славы финского спорта» есть только имя первого из них.

«Хаккинен по праву был удостоен этой чести в 2016 году. Лехто тоже заслуживает там места, но только после Кеке Росберга», – считает Тайпале, настаивая, что в истории финского спорта не так много атлетов, чьи заслуги превосходят славу и известность Росберга.

Но по какой-то причине отношение финских журналистов к Кеке всегда было довольно прохладным, и даже в 1982-м, когда Росберга признали в Финляндии «Спортсменом года», многие были недовольны.

Автор так заканчивает свой текст: «Конечно, Росбергу совершенно нет дела до того, включат его имя в «Зал славы» или нет… Чемпион мира в отставке вряд ли приедет на эту церемонию, даже если его когда-нибудь пригласят. В том числе и по этой причине те, кто голосует за этот список, продолжают игнорировать Росберга. Но если сам он не жалуется, то пожалуюсь я».

В любом случае Юуусо Тайпале и тем финским автоспортивным болельщикам, которым дороги достижения их соотечественников в Формуле 1, должно быть приятно, что в Williams составили свою десятку гонщиков и нашли для Кеке Росберга тёплые слова.

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