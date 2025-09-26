НХЛ. 7 шайб Торонто, дебют Марнера, победа Вашингтона и дерби Нью-Йорка

Getty Images/Global Images Ukraine

Команды НХЛ продолжают готовиться к старту регулярного сезон 7 октября и проводит выставочные матчи.

Торонто в матче с Монреалем победил со счетом 7:2, а форвард Скотт Лотон забросил две шайбы и сделал две результативные передачи.

Рейнджеры Нью-Йорка в дерби уступили Айлендерс 4:5, а Вашингтон разобрался с Филадельфией 5:1. Форвард Столичных Сонни Милано оформил дубль, а Хендрикс Лапьерр сделал три ассиста.

Вегас в овертайме обыграл Юту 3:2, а в составе Золотых Рыцарей дебютировал форвард Митч Марнер. Летом игрок перешел из Торонто, получив большой контракт на 8 лет и 98 миллионов.

Марнер в первом матче сделал ассист.

Предсезонные матчи НХЛ

Детройт – Баффало 5:2

Нью-Йорк Рейнджерс – Нью-Йорк Айлендерс 4:5

Вашингтон – Филадельфия 5:1

Монреаль – Торонто 2:7

Миннесота – Даллас 2:5

Вегас – Юта 3:2 в овертайме

sport.ua