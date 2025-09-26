НХЛ. 7 шайб Торонто, дебют Марнера, победа Вашингтона и дерби Нью-Йорка

Команды НХЛ продолжают готовиться к старту регулярного сезон 7 октября и проводит выставочные матчи.
Торонто в матче с Монреалем победил со счетом 7:2, а форвард Скотт Лотон забросил две шайбы и сделал две результативные передачи.
Рейнджеры Нью-Йорка в дерби уступили Айлендерс 4:5, а Вашингтон разобрался с Филадельфией 5:1. Форвард Столичных Сонни Милано оформил дубль, а Хендрикс Лапьерр сделал три ассиста.
Вегас в овертайме обыграл Юту 3:2, а в составе Золотых Рыцарей дебютировал форвард Митч Марнер. Летом игрок перешел из Торонто, получив большой контракт на 8 лет и 98 миллионов.
Марнер в первом матче сделал ассист.
Предсезонные матчи НХЛ
Детройт – Баффало 5:2
Нью-Йорк Рейнджерс – Нью-Йорк Айлендерс 4:5
Вашингтон – Филадельфия 5:1
Монреаль – Торонто 2:7
Миннесота – Даллас 2:5
Вегас – Юта 3:2 в овертайме