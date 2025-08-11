Киев Кепиталз усилил состав Гончаренко из Сокола

Хоккейный клуб Киев Кепиталз усилил свой состав 23-летним бывшим форвардом киевского Сокола Денисом Гончаренко. Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Гончаренко — воспитанник херсонского Днепра, где он играл за юношеские составы в разных возрастных категориях. Затем Денис перешел в киевский Сокол, за который выступал до сезона 2022/2023.

После этого началась заграничная карьера игрока. В США украинский нападающий играл в составе Миссисипи Си Вулвз и Вилмер ВорХоукс, а в Европе — имел опыт игры за литовский Каунас Сити и итальянский Перджине, где в прошлом сезоне стал лидером команды, набрав в 36 матчах 39 (19+20) очков.

Кроме того, Гончаренко вызывался в молодежную сборную Украины (U-20).

Напомним, мы также писали о том, что в Лиге чемпионов введут правило «невозврата»