Шахтер высказался по поводу третьего гола от Карпат

10 августа в матче второго тура Украинской Премьер-лиги львовские «Карпаты» принимали донецкий «Шахтер». Встреча завершилась ничьей с результатом 3:3.

В официальном послематчевом отчете пресс-служба «Шахтера» выразила недовольство по поводу третьего гола, забитого «Карпатами». По мнению клуба, мяч был забит с нарушением правил.

«Арбитр добавил к основному времени 7 минут, и на первой из них «Карпаты» в третий раз сравняли счет: подачу с левого фланга головой на ближнюю штангу замкнул Краснопир. Однако на повторе видно, что игрок «Карпат» Педросо нарушил правила в борьбе за мяч с Коноплей, что предшествовало голевому ассисту», — говорится в заявлении пресс-службы «Шахтера».

